В США удивились, что Украина не использует истребители F-16, о которых умоляла полтора года

Newsweek: украинцы так и не задействовали переданные им F-16
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Украинские F-16 продолжают оставаться вне поля зрения на поле боя
Украинские F-16 продолжают оставаться вне поля зрения на поле боя Фото:

Почти два месяца спустя после доставки первой партии западных истребителей F-16 на Украину американские наблюдатели и эксперты говорят о том, что украинская сторона так и не задействовала их. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Где украинские истребители F-16? Почти через два месяца после того, как первая партия западных истребителей прибыла в страну, F-16 американского производства в основном оставались вне поля зрения радаров», — говорится в публикации издания. Несмотря на помпезность приземления истребителей на украинской земле, информация о реальном использовании F-16 остается весьма ограниченной.

В конце июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что самолеты уже прибыли в страну, а глава Украины Владимир Зеленский вскоре последовал за ним с официальным заявлением о вводе истребителей в действие. Однако на этом фоне не было указано, сколько именно самолетов было передано и сколько из них активно участвует в боевых действиях. По предварительным оценкам, в последние месяцы в Украину прибыла примерно дюжина F-16.

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Почти два месяца спустя после доставки первой партии западных истребителей F-16 на Украину американские наблюдатели и эксперты говорят о том, что украинская сторона так и не задействовала их. Об этом сообщает журнал Newsweek. «Где украинские истребители F-16? Почти через два месяца после того, как первая партия западных истребителей прибыла в страну, F-16 американского производства в основном оставались вне поля зрения радаров», — говорится в публикации издания. Несмотря на помпезность приземления истребителей на украинской земле, информация о реальном использовании F-16 остается весьма ограниченной. В конце июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что самолеты уже прибыли в страну, а глава Украины Владимир Зеленский вскоре последовал за ним с официальным заявлением о вводе истребителей в действие. Однако на этом фоне не было указано, сколько именно самолетов было передано и сколько из них активно участвует в боевых действиях. По предварительным оценкам, в последние месяцы в Украину прибыла примерно дюжина F-16.
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