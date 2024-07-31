Что нужно знать о самолетах F-16 у ВСУ, за уничтожение которых объявили награду. Фотогалерея

Украина получила первую партию истребителей F-16

01 августа 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Американский легкий истребитель способен нести высокоточные ракеты и бомбы Фото: U.S Air Force / Staff Sgt. Erin Mills новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первые истребители F-16, обещанные США Киеву, были доставлены на Украину. Об этом заявили в иностранном СМИ со ссылкой на источники. Там также отметили, что количество воздушной техники небольшое. Что необходимо знать об американских истребителях, за которые объявили награду, — в материале URA.RU. Срок поставки американских военных самолетов был запланирован на конец этого месяца и выполнен вовремя. Объем самолетов небольшой, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Они утверждают, что неизвестно, смогут ли украинские пилоты, даже после нескольких месяцев подготовки, сразу приступить к эксплуатации истребителей. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский высказывал недовольство тем, что западные страны не доставили обещанные истребители F-16 спустя 18 месяцев. В ответ, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев все же получит обещанные истребители этим летом. Полученные Украиной истребители F-16 — старые модели, ранее находившиеся в резерве Нидерландов. Эта техника уступает аналогам, используемым вооруженными силами США и других европейских стран, сообщил генерал-майор в отставке Владимир Попов в интервью URA.RU. По его словам, неподготовленные украинские пилоты и техники получили F-16 со слабым радиолокатором и небольшой вместимостью боевого вооружения. Угроза для приграничных российских регионов от этих истребителей минимальна, и если появятся «камикадзе» в ВСУ, их встретят системы ПВО и подготовленные российские летчики. Вознаграждение за первый сбитый F-15 или F-16 составит 15 миллионов рублей. Такое заявление в беседе с пресс-службой Минобороны РФ сделал заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» (Свердловская область) Илья Потанин. Он также сообщил, что компания уже осуществила седьмую выплату за уничтожение 17 танков «Абрамс» и «Леопард» во время специальной операции — по 500 тысяч рублей за единицу натовской техники На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 года было объявлено о согласии предоставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия намерены передать Украине в общей сложности 85 самолетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые истребители F-16, обещанные США Киеву, были доставлены на Украину. Об этом заявили в иностранном СМИ со ссылкой на источники. Там также отметили, что количество воздушной техники небольшое. Что необходимо знать об американских истребителях, за которые объявили награду, — в материале URA.RU. Срок поставки американских военных самолетов был запланирован на конец этого месяца и выполнен вовремя. Объем самолетов небольшой, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Они утверждают, что неизвестно, смогут ли украинские пилоты, даже после нескольких месяцев подготовки, сразу приступить к эксплуатации истребителей. Ранее лидер Украины Владимир Зеленский высказывал недовольство тем, что западные страны не доставили обещанные истребители F-16 спустя 18 месяцев. В ответ, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев все же получит обещанные истребители этим летом. Полученные Украиной истребители F-16 — старые модели, ранее находившиеся в резерве Нидерландов. Эта техника уступает аналогам, используемым вооруженными силами США и других европейских стран, сообщил генерал-майор в отставке Владимир Попов в интервью URA.RU. По его словам, неподготовленные украинские пилоты и техники получили F-16 со слабым радиолокатором и небольшой вместимостью боевого вооружения. Угроза для приграничных российских регионов от этих истребителей минимальна, и если появятся «камикадзе» в ВСУ, их встретят системы ПВО и подготовленные российские летчики. Вознаграждение за первый сбитый F-15 или F-16 составит 15 миллионов рублей. Такое заявление в беседе с пресс-службой Минобороны РФ сделал заместитель исполнительного директора компании «ФОРЭС» (Свердловская область) Илья Потанин. Он также сообщил, что компания уже осуществила седьмую выплату за уничтожение 17 танков «Абрамс» и «Леопард» во время специальной операции — по 500 тысяч рублей за единицу натовской техники На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 года было объявлено о согласии предоставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия намерены передать Украине в общей сложности 85 самолетов.