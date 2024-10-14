Мэра из ХМАО вызвали на ковер в окружную думу

Главу Нягани Ивана Ямашева ждут в Ханты-Мансийске на заседании думы ХМАО. Источник в политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что градоначальнику придется отчитываться перед окружным парламентом, как и другим главам муниципалитетов до него.
«Следующим мэром, которому придется держать ответ перед депутатами, станет глава Нягани Иван Ямашев. Ожидается, что он поедет в Ханты-Мансийск и будет отчитываться на заседании окружной думы 24 октября. Депутаты готовят по два вопроса Ямашеву каждый. Ожидается повышенное внимание к мегапроекту по строительству Особой экономической зоны, который курирует премьер-министр России Михаил Мишустин, а также грядущая концессия теплосетей — в Нягани запланирован пилотный проект», — сообщил инсайдер.
Ямашев в беседе с журналистом агентства отметил, что этот вопрос еще до конца не решен. «Я узнаю, поеду ли в Ханты-Мансийск, в пятницу, 18 октября. Если вызовут, подготовлю отчет о текущем финансово-экономическом состоянии города. В первую очередь, конечно, о расселении ветхого жилья — у нас таких 226 домов», — отметил глава города.
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