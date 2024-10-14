14 октября 2024

Мэра из ХМАО вызвали на ковер в окружную думу

Глава Нягани Ямашев отчитается перед думой ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окружной парламент отчета мэра Нягани Ивана Ямашева
Окружной парламент отчета мэра Нягани Ивана Ямашева Фото:

Главу Нягани Ивана Ямашева ждут в Ханты-Мансийске на заседании думы ХМАО. Источник в политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что градоначальнику придется отчитываться перед окружным парламентом, как и другим главам муниципалитетов до него.

«Следующим мэром, которому придется держать ответ перед депутатами, станет глава Нягани Иван Ямашев. Ожидается, что он поедет в Ханты-Мансийск и будет отчитываться на заседании окружной думы 24 октября. Депутаты готовят по два вопроса Ямашеву каждый. Ожидается повышенное внимание к мегапроекту по строительству Особой экономической зоны, который курирует премьер-министр России Михаил Мишустин, а также грядущая концессия теплосетей — в Нягани запланирован пилотный проект», — сообщил инсайдер.

Ямашев в беседе с журналистом агентства отметил, что этот вопрос еще до конца не решен. «Я узнаю, поеду ли в Ханты-Мансийск, в пятницу, 18 октября. Если вызовут, подготовлю отчет о текущем финансово-экономическом состоянии города. В первую очередь, конечно, о расселении ветхого жилья — у нас таких 226 домов», — отметил глава города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главу Нягани Ивана Ямашева ждут в Ханты-Мансийске на заседании думы ХМАО. Источник в политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что градоначальнику придется отчитываться перед окружным парламентом, как и другим главам муниципалитетов до него. «Следующим мэром, которому придется держать ответ перед депутатами, станет глава Нягани Иван Ямашев. Ожидается, что он поедет в Ханты-Мансийск и будет отчитываться на заседании окружной думы 24 октября. Депутаты готовят по два вопроса Ямашеву каждый. Ожидается повышенное внимание к мегапроекту по строительству Особой экономической зоны, который курирует премьер-министр России Михаил Мишустин, а также грядущая концессия теплосетей — в Нягани запланирован пилотный проект», — сообщил инсайдер. Ямашев в беседе с журналистом агентства отметил, что этот вопрос еще до конца не решен. «Я узнаю, поеду ли в Ханты-Мансийск, в пятницу, 18 октября. Если вызовут, подготовлю отчет о текущем финансово-экономическом состоянии города. В первую очередь, конечно, о расселении ветхого жилья — у нас таких 226 домов», — отметил глава города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...