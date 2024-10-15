Жителей Купянска экстренно эвакуируют

Обязательная эвакуация всех граждан из Купянска и прилегающих территорий объявлена областной военной администрацией (ОВА) Харьковской области. Об этом стало известно из сообщения главы ОВА Олега Синегубова.
«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин купянского направления. Это сам город Купянск и еще три общины, которые находятся близ линии фронта», — сказал Синегубов в эфире украинского телемарафона. Его цитирует ТАСС. Глава ОВА заявил, что такие меры необходимы из-за ухудшения военной ситуации в регионе.
Предстоит эвакуация более семи тысяч человек. Все перемещения будут организованы в направлении Харькова и других безопасных регионов. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности населения в условиях нарастающей напряженности на фронте.
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