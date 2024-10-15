15 октября 2024

Проезд Чусовскому мосту все-таки решили сделать платным

Проезд по Чусовскому мосту в Перми станет платным с 2027 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство ключевого объекта на реке Чусовой ведется с 2018 года
Строительство ключевого объекта на реке Чусовой ведется с 2018 года Фото:

Плату за проезд по новому Чусовскому мосту в Перми планируют взимать с начала 2027 года. В правительстве Пермского края уточнили, что нововведение будет распространяться только на транзитный транспорт.

«В 2027 году краевые власти рассчитывают получить за счет оплаты движения по Чусовскому мосту 217,3 млн рублей», — на данные из пояснительной записки к проекту бюджета региона на 2025–2027 годы ссылается «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе минтранспорта Прикамья объяснили, что тарифы на проезд были рассчитаны на основе анализа транспортного потока.

Для легковых автомобилей стоимость проезда составит 100 рублей, для грузовых — 300. Источники URA.RU в политэлите региона считают, что окончательная цена будет выше.

Новый мост через Чусовую ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года, а старый — закрыли на ремонт. К реконструкции долго не преступали из-за внутренних разногласий. В данный момент ведется работа по смене генерального подрядчика, которым выступает АО «Стройтрансгаз». Завершить работы планируют к концу 2026 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Плату за проезд по новому Чусовскому мосту в Перми планируют взимать с начала 2027 года. В правительстве Пермского края уточнили, что нововведение будет распространяться только на транзитный транспорт. «В 2027 году краевые власти рассчитывают получить за счет оплаты движения по Чусовскому мосту 217,3 млн рублей», — на данные из пояснительной записки к проекту бюджета региона на 2025–2027 годы ссылается «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе минтранспорта Прикамья объяснили, что тарифы на проезд были рассчитаны на основе анализа транспортного потока. Для легковых автомобилей стоимость проезда составит 100 рублей, для грузовых — 300. Источники URA.RU в политэлите региона считают, что окончательная цена будет выше. Новый мост через Чусовую ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года, а старый — закрыли на ремонт. К реконструкции долго не преступали из-за внутренних разногласий. В данный момент ведется работа по смене генерального подрядчика, которым выступает АО «Стройтрансгаз». Завершить работы планируют к концу 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...