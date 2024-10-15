Проезд Чусовскому мосту все-таки решили сделать платным

Плату за проезд по новому Чусовскому мосту в Перми планируют взимать с начала 2027 года. В правительстве Пермского края уточнили, что нововведение будет распространяться только на транзитный транспорт.
«В 2027 году краевые власти рассчитывают получить за счет оплаты движения по Чусовскому мосту 217,3 млн рублей», — на данные из пояснительной записки к проекту бюджета региона на 2025–2027 годы ссылается «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе минтранспорта Прикамья объяснили, что тарифы на проезд были рассчитаны на основе анализа транспортного потока.
Для легковых автомобилей стоимость проезда составит 100 рублей, для грузовых — 300. Источники URA.RU в политэлите региона считают, что окончательная цена будет выше.
Новый мост через Чусовую ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года, а старый — закрыли на ремонт. К реконструкции долго не преступали из-за внутренних разногласий. В данный момент ведется работа по смене генерального подрядчика, которым выступает АО «Стройтрансгаз». Завершить работы планируют к концу 2026 года.
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