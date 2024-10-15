15 октября 2024

Подстреленного в Турции свердловчанина перевезли в Екатеринбург с пулей в спине

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, медицина, врач, больница, хирург, медик, медицинская одежда, имплантация стимулятора
Мужчину уже прооперировали Фото:

Свердловчанина Георгия Ш., раненого в Турции 5 октября, доставили в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Георгий сейчас в областной больнице, в стамбульской клинике ему пулю решили не доставать, она застряла в пояснице (позвоночник чудом не пострадал). Операцию в итоге провели у нас, в Екатеринбурге. Состояние стабильное», — рассказал собеседник.

Георгий работает менеджером в одной из екатеринбургских фирм, торгующей металлом. Как ранее сообщало URA.RU, он был в Стамбуле на отдыхе — вместе с женой. Во время прогулки они наткнулись на конфликтовавших турков, в какой-то момент началась стрельба. Девушка успела укрыться.

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Свердловчанина Георгия Ш., раненого в Турции 5 октября, доставили в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Георгий сейчас в областной больнице, в стамбульской клинике ему пулю решили не доставать, она застряла в пояснице (позвоночник чудом не пострадал). Операцию в итоге провели у нас, в Екатеринбурге. Состояние стабильное», — рассказал собеседник. Георгий работает менеджером в одной из екатеринбургских фирм, торгующей металлом. Как ранее сообщало URA.RU, он был в Стамбуле на отдыхе — вместе с женой. Во время прогулки они наткнулись на конфликтовавших турков, в какой-то момент началась стрельба. Девушка успела укрыться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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