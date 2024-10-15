Подстреленного в Турции свердловчанина перевезли в Екатеринбург с пулей в спине

16 октября 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Мужчину уже прооперировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчанина Георгия Ш., раненого в Турции 5 октября, доставили в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Георгий сейчас в областной больнице, в стамбульской клинике ему пулю решили не доставать, она застряла в пояснице (позвоночник чудом не пострадал). Операцию в итоге провели у нас, в Екатеринбурге. Состояние стабильное», — рассказал собеседник. Георгий работает менеджером в одной из екатеринбургских фирм, торгующей металлом. Как ранее сообщало URA.RU, он был в Стамбуле на отдыхе — вместе с женой. Во время прогулки они наткнулись на конфликтовавших турков, в какой-то момент началась стрельба. Девушка успела укрыться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанина Георгия Ш., раненого в Турции 5 октября, доставили в Екатеринбург. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Георгий сейчас в областной больнице, в стамбульской клинике ему пулю решили не доставать, она застряла в пояснице (позвоночник чудом не пострадал). Операцию в итоге провели у нас, в Екатеринбурге. Состояние стабильное», — рассказал собеседник. Георгий работает менеджером в одной из екатеринбургских фирм, торгующей металлом. Как ранее сообщало URA.RU, он был в Стамбуле на отдыхе — вместе с женой. Во время прогулки они наткнулись на конфликтовавших турков, в какой-то момент началась стрельба. Девушка успела укрыться.