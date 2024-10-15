Свердловчанина тяжело ранили в Турции во время разборок

ЧП произошло в европейской части Стамбула
Свердловчанин Георгий Ш. получил тяжелое ранение на отдыхе в Турции, став жертвой чужих разборок. Все произошло в Стамбуле 5 октября, рассказал URA.RU знакомый с ситуацией источник.
«Георгий отдыхал с женой, гуляли в центре города. Рядом конфликтовали местные жители, в какой-то момент началась стрельба. Георгия увезли на скорой с пулей в спине, он был в тяжелом состоянии. Жена успела укрыться, с ней все в порядке. Говорят, в общей сложности было ранено четыре человека», — поделился собеседник. Георгий жив, но его текущее местонахождение источнику неизвестно.
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