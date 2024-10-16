Основательница Wildberries предупредила об опасности из-за бывшего мужа

Бывший муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук готовит незаконный пресс-тур на складе компании в Шушарах, что может представлять опасность. Соответствующее заявление сделала сама Татьяна Ким.
«Только что я узнала, что сегодня утром на нашем складе в Шушарах планируется незаконный пресс-тур», — сообщила Ким в своем telegram-канале. Она призвала журналистов и подрядчиков не посещать объект, поскольку он не введен в эксплуатацию после пожара. Ким назвала Бакальчука социально-опасным и напомнила, что незаконное проникновение на частную территорию законодательно преследуется.
В среду в Савеловском суде Москвы состоится предварительное слушание по делу о разводе Ким и Бакальчука, где будут обсуждаться вопросы о разводе и разделе имущества, включая компанию Wildberries. Бакальчук настаивает на сохранении брака. Его юрист подаст ходатайство о примирении.
Ранее возле офиса Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, несколько получили ранения. Татьяна Ким обвинила Бакальчука в попытке рейдерского захвата. Спустя время бывшие супруги официально развелись. Подробности конфликта — в материале URA.RU.
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