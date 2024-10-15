15 октября 2024

В Тюменской области за неделю от гриппа вакцинировались 105 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свыше 575 тысяч тюменцев провакцинировались против гриппа
Свыше 575 тысяч тюменцев провакцинировались против гриппа Фото:

Всего в Тюменской области против гриппа вакцинировались 575 тысяч человек. Это на 105 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

«В Тюменской области за прошедшую 41 неделю… в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 575 тысяч человек. [На 40 неделе были привиты] свыше 470 тысяч человек», — написано на сайте ведомства.

Также в регионе отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией. Она уменьшилась на 10,2% и 8,4%, соответственно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всего в Тюменской области против гриппа вакцинировались 575 тысяч человек. Это на 105 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона. «В Тюменской области за прошедшую 41 неделю… в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 575 тысяч человек. [На 40 неделе были привиты] свыше 470 тысяч человек», — написано на сайте ведомства. Также в регионе отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией. Она уменьшилась на 10,2% и 8,4%, соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...