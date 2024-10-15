В Тюменской области за неделю от гриппа вакцинировались 105 тысяч человек

Свыше 575 тысяч тюменцев провакцинировались против гриппа
Всего в Тюменской области против гриппа вакцинировались 575 тысяч человек. Это на 105 тысяч больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
«В Тюменской области за прошедшую 41 неделю… в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 575 тысяч человек. [На 40 неделе были привиты] свыше 470 тысяч человек», — написано на сайте ведомства.
Также в регионе отмечается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией. Она уменьшилась на 10,2% и 8,4%, соответственно.
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