15 октября 2024

Глава департамента ЖКХ Медведев назвал главную причину проблем с подключением отопления

Курганцы позже получили отопление из-за неверных прогнозов погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцам постепенно дают отопление
Курганцам постепенно дают отопление Фото:
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Глава департамента ЖКХ администрации Кургана Александр Медведев главной причиной проблем с подключением отопления назвал неверный прогноз погоды. Об этом он рассказал на комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам в гордуме.

С вопросом о том, когда же будет отопление, много жалоб получает депутат Анастасия Денисенко. На заседании комиссии она поделилась, что ей звонят курганцы и плачут в трубку, что они с детьми переживают сильный холод в квартирах. «В этом году мы опирались на метеорологические условия, однако продолжаем анализировать и корректировать наши ошибки. Я пришел к выводу, что на следующий год необходимы улучшения. Мы проводим анализ допущенных ошибок. Напомню, начало октября было теплым, 8 октября столбик термометра показывал 22 градуса. На основании долгосрочного прогноза, ожидалась среднесуточная температура в 8 градусов», — пояснил чиновник.

Он добавил, что ближайшие прогнозы резких холодов на момент запуска отопления не предвещали. Температура упала внезапно с 9 октября, и только теперь начинает возвращаться к положительным значениям, прогнозируется около +5 — 10 градусов в воскресенье. «Такого падения мы не ожидали в момент принятия решения. Поэтому я сделал для себя вывод, что лучше перенести жару, чем холод», — добавил Медведев.

В Кургане из 1950 домов отопление не подключено примерно в 50 домах. Причины связаны с авариями, которые устранят к 17 октября. 

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Глава департамента ЖКХ администрации Кургана Александр Медведев главной причиной проблем с подключением отопления назвал неверный прогноз погоды. Об этом он рассказал на комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам в гордуме. С вопросом о том, когда же будет отопление, много жалоб получает депутат Анастасия Денисенко. На заседании комиссии она поделилась, что ей звонят курганцы и плачут в трубку, что они с детьми переживают сильный холод в квартирах. «В этом году мы опирались на метеорологические условия, однако продолжаем анализировать и корректировать наши ошибки. Я пришел к выводу, что на следующий год необходимы улучшения. Мы проводим анализ допущенных ошибок. Напомню, начало октября было теплым, 8 октября столбик термометра показывал 22 градуса. На основании долгосрочного прогноза, ожидалась среднесуточная температура в 8 градусов», — пояснил чиновник. Он добавил, что ближайшие прогнозы резких холодов на момент запуска отопления не предвещали. Температура упала внезапно с 9 октября, и только теперь начинает возвращаться к положительным значениям, прогнозируется около +5 — 10 градусов в воскресенье. «Такого падения мы не ожидали в момент принятия решения. Поэтому я сделал для себя вывод, что лучше перенести жару, чем холод», — добавил Медведев. В Кургане из 1950 домов отопление не подключено примерно в 50 домах. Причины связаны с авариями, которые устранят к 17 октября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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