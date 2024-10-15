Глава департамента ЖКХ Медведев назвал главную причину проблем с подключением отопления

Глава департамента ЖКХ администрации Кургана Александр Медведев главной причиной проблем с подключением отопления назвал неверный прогноз погоды. Об этом он рассказал на комиссии по развитию городского хозяйства, градостроительству и земельным ресурсам в гордуме.
С вопросом о том, когда же будет отопление, много жалоб получает депутат Анастасия Денисенко. На заседании комиссии она поделилась, что ей звонят курганцы и плачут в трубку, что они с детьми переживают сильный холод в квартирах. «В этом году мы опирались на метеорологические условия, однако продолжаем анализировать и корректировать наши ошибки. Я пришел к выводу, что на следующий год необходимы улучшения. Мы проводим анализ допущенных ошибок. Напомню, начало октября было теплым, 8 октября столбик термометра показывал 22 градуса. На основании долгосрочного прогноза, ожидалась среднесуточная температура в 8 градусов», — пояснил чиновник.
Он добавил, что ближайшие прогнозы резких холодов на момент запуска отопления не предвещали. Температура упала внезапно с 9 октября, и только теперь начинает возвращаться к положительным значениям, прогнозируется около +5 — 10 градусов в воскресенье. «Такого падения мы не ожидали в момент принятия решения. Поэтому я сделал для себя вывод, что лучше перенести жару, чем холод», — добавил Медведев.
В Кургане из 1950 домов отопление не подключено примерно в 50 домах. Причины связаны с авариями, которые устранят к 17 октября.
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