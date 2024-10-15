15 октября 2024

Екатеринбуржца обвинили в убийстве ребенка, объявлен розыск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, розыск, кусты, полиция, поиск, следственные действия
Убийство произошло в ночь на 16 октября Фото:

В Екатеринбурге силовики объявили в розыск Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве ребенка в ночь на 16 октября. Преступление случилось в доме на улице Инженерной. Ориентировка появилась в распоряжении URA.RU.

«Отделом полиции №13 разыскивается Кучин Дмитрий Михайлович, 30.05.1979 года рождения. Ночью 16 октября по адресу: ул. Инженерная, 10-15 убил ребенка и скрылся в неизвестном направлении», — следует из ориентировки.

На вид мужчине 45-50 лет, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в синие шорты, бордовую футболку с длинным рукавом, сланцы. Сообщить информацию о разыскиваемом можно по телефону: 356-42-13.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге силовики объявили в розыск Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве ребенка в ночь на 16 октября. Преступление случилось в доме на улице Инженерной. Ориентировка появилась в распоряжении URA.RU. «Отделом полиции №13 разыскивается Кучин Дмитрий Михайлович, 30.05.1979 года рождения. Ночью 16 октября по адресу: ул. Инженерная, 10-15 убил ребенка и скрылся в неизвестном направлении», — следует из ориентировки. На вид мужчине 45-50 лет, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в синие шорты, бордовую футболку с длинным рукавом, сланцы. Сообщить информацию о разыскиваемом можно по телефону: 356-42-13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...