Екатеринбуржца обвинили в убийстве ребенка, объявлен розыск. Фото

16 октября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Убийство произошло в ночь на 16 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге силовики объявили в розыск Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве ребенка в ночь на 16 октября. Преступление случилось в доме на улице Инженерной. Ориентировка появилась в распоряжении URA.RU. «Отделом полиции №13 разыскивается Кучин Дмитрий Михайлович, 30.05.1979 года рождения. Ночью 16 октября по адресу: ул. Инженерная, 10-15 убил ребенка и скрылся в неизвестном направлении», — следует из ориентировки. На вид мужчине 45-50 лет, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в синие шорты, бордовую футболку с длинным рукавом, сланцы. Сообщить информацию о разыскиваемом можно по телефону: 356-42-13. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики объявили в розыск Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве ребенка в ночь на 16 октября. Преступление случилось в доме на улице Инженерной. Ориентировка появилась в распоряжении URA.RU. «Отделом полиции №13 разыскивается Кучин Дмитрий Михайлович, 30.05.1979 года рождения. Ночью 16 октября по адресу: ул. Инженерная, 10-15 убил ребенка и скрылся в неизвестном направлении», — следует из ориентировки. На вид мужчине 45-50 лет, рост 170 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в синие шорты, бордовую футболку с длинным рукавом, сланцы. Сообщить информацию о разыскиваемом можно по телефону: 356-42-13.