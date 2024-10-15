15 октября 2024

В Миассе закрыли отделение больницы из-за отсутствия врачей и заведующей

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр. Строительство второй очереди больницы. Челябинск, палата, больничная палата, инфекционная больница
Пациентов перенаправляют в другие города Фото:

В Миассе Челябинской области закрыли инфекционное отделение больницы из-за отсутствия врачей и заведующей. Пациентов перенаправляют в другие города, подтвердили в региональном минздраве. Горожане опасаются, что следующим закроют педиатрическое отделение по тем же причинам.

«Закрыли инфекционное отделение, теперь вопрос стоит о детстве. До ближайшего города довезти больного ребенка нужно время, а время для спасения малыша идет на минуты», — пишет Марина О. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В областном минздраве подтвердили, что работа инфекционного отделения ММЦ «Северный» приостановлена из-за кадрового дефицита и отсутствия специалистов инфекционного профиля. В больнице нет ни врача-инфекциониста, ни завоттделением, а поиски медиков результата не дали.

«Поиск специалистов на должность заведующего отделением-врача инфекциониста и врача-инфекциониста отделения на сегодняшний день не увенчались успехом. Желающих сменить место жительство и приехать из других городов и регионов нет», — заявили в областном минздраве.

Пациентов распределили по больницам Челябинска, Златоуста и Миасса. Так, взрослые с инфекциями направляются в горбольницу Златоуста, беременные и родившие — в ГКБ №8 Челябинска, дети с кишечной инфекцией — в ГДБ Златоуста, дети с экзантемами — в ДГКБ №8 Челябинска, детей с ОРВИ лечат в педиатрическом отделении ГБ № 2 Миасса.

Информацию по поводу закрытия педиатрического отделения в минздраве не подтвердили, сообщив, что медики работают в плановом режиме. Сейчас администрация больницы ищет замену заведующей на время ее отпуска.

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В Миассе Челябинской области закрыли инфекционное отделение больницы из-за отсутствия врачей и заведующей. Пациентов перенаправляют в другие города, подтвердили в региональном минздраве. Горожане опасаются, что следующим закроют педиатрическое отделение по тем же причинам. «Закрыли инфекционное отделение, теперь вопрос стоит о детстве. До ближайшего города довезти больного ребенка нужно время, а время для спасения малыша идет на минуты», — пишет Марина О. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В областном минздраве подтвердили, что работа инфекционного отделения ММЦ «Северный» приостановлена из-за кадрового дефицита и отсутствия специалистов инфекционного профиля. В больнице нет ни врача-инфекциониста, ни завоттделением, а поиски медиков результата не дали. «Поиск специалистов на должность заведующего отделением-врача инфекциониста и врача-инфекциониста отделения на сегодняшний день не увенчались успехом. Желающих сменить место жительство и приехать из других городов и регионов нет», — заявили в областном минздраве. Пациентов распределили по больницам Челябинска, Златоуста и Миасса. Так, взрослые с инфекциями направляются в горбольницу Златоуста, беременные и родившие — в ГКБ №8 Челябинска, дети с кишечной инфекцией — в ГДБ Златоуста, дети с экзантемами — в ДГКБ №8 Челябинска, детей с ОРВИ лечат в педиатрическом отделении ГБ № 2 Миасса. Информацию по поводу закрытия педиатрического отделения в минздраве не подтвердили, сообщив, что медики работают в плановом режиме. Сейчас администрация больницы ищет замену заведующей на время ее отпуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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