Отопление в Кургане дали еще в 19 жилых домов
новость из сюжетаОтопительный сезон в Кургане 2024-2025
В Кургане на фоне ночных 13-градусных морозов отопление включили еще в 19 жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).
«15 октября произведено заполнение тепловых сетей на 19 домов. Если в течение трех-четырех дней тепло не появилось, то для решения проблемы необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию», — говорится в telegram-канале КГК.
Список адресов, по которым включили отопление 15 октября:
- 1-я Заводская 48;
- Блюхера 22;
- Джамбула 16;
- Коли Мяготина 165А;
- Куйбышева 155, 157, 171;
- Максима Горького 149, 151;
- Новая 4, 6, 7, 9, 10;
- Орлова 7;
- Пролетарская 26, 52;
- Советская 196;
- Станционная 44А.
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