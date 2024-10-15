15 октября 2024

На фоне ночных похолоданий в Кургане дали отопление почти в 20 домов. Список

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Отопление в Кургане дали еще в 19 жилых домов
Отопление в Кургане дали еще в 19 жилых домов Фото:
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В Кургане на фоне ночных 13-градусных морозов отопление включили еще в 19 жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).

«15 октября произведено заполнение тепловых сетей на 19 домов. Если в течение трех-четырех дней тепло не появилось, то для решения проблемы необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию», — говорится в telegram-канале КГК. 

Список адресов, по которым включили отопление 15 октября:

  • 1-я Заводская 48;
  • Блюхера 22;
  • Джамбула 16;
  • Коли Мяготина 165А;
  • Куйбышева 155, 157, 171;
  • Максима Горького 149, 151;
  • Новая 4, 6, 7, 9, 10;
  • Орлова 7;
  • Пролетарская 26, 52;
  • Советская 196;
  • Станционная 44А.

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В Кургане на фоне ночных 13-градусных морозов отопление включили еще в 19 жилых домах. Об этом сообщает Курганская генерирующая компания (КГК). «15 октября произведено заполнение тепловых сетей на 19 домов. Если в течение трех-четырех дней тепло не появилось, то для решения проблемы необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию», — говорится в telegram-канале КГК.  Список адресов, по которым включили отопление 15 октября:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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