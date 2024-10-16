«Выбора не было»: подробности экстремального выживания россиянина в Охотском море

Выживший в Охотском море Пичугин: я пережил дрейф благодаря «божьей помощи»

16 октября 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Выживший в Охотском море может заболеть хроническими заболеваниями Фото: Илья Московец © URA.RU Выживший в Охотском море мужчина рассказал как ему удалось остаться в живых. Он дрейфовал два месяца, пока его не спасли рыбаки. Его два друга погибли, их родственники обвинили спасателей в халатности. Вся самая важная информация об инциденте в материале URA.RU. Два месяца в море закончились долгожданным спасением В Охотском море трое мужчин два месяца дрейфовали на катамаране «Байкат». Двое из них погибли, но один выжил. Его подобрали рыбаки. По словам выжившего Михаила Пичугина он спасся только благодаря «божьей помощи». «У меня просто выбора нет. У меня мама с дочкой дома остались», — заявил он. Последствия Новость по теме Три человека два месяца дрейфовали в Охотском море, выжил лишь один: история спасения «Ангелом». Видео После пережитого стресса у выжившего могут возникнуть хронические или тяжелые заболевания. После долгого переохлаждения в зоне риска находятся почки. Какие проблемы у него еще могут возникнуть зависит от того, какие патологии были у Пичугина до происшествия и какой образ жизни он вел. «Целый ряд заболеваний внутренних органов может быть. Здесь важно понимать и обследоваться человеку», — заявила врач Красного креста Алена Миронова. Эксперт выдвинул свою версию, как Пичугину удалось спастись Выжившему удалось спастись благодаря тому, что он переваривал сам себя. Один из ведущих экспертов по безопасности и выживанию Эд Халилов заявил: «Михаил весил 100 килограммов, и, когда его спасли, выяснилось, что он потерял половину веса». Его слова передает «Российская газета». Это называется эндогенное голодание, когда без еды человек начинает поглощать жировые запасы своего организма. По сути, чем больше масса человека, тем дольше он сможет продержаться без еды. Психологическое состояние Находясь в подобной экстремальной стрессовой ситуации крайне высок риск, что повредиться психика. Эд Халилов рассказал о возможном срыве в подобной обстановке. Мало того, что Пичугин взял с собой своего брата с его сыном, так еще и вынужден был находиться с их мертвыми телами на протяжении нескольких недель. К тому же при таком тотальном голодании возрастает угроза каннибализма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выживший в Охотском море мужчина рассказал как ему удалось остаться в живых. Он дрейфовал два месяца, пока его не спасли рыбаки. Его два друга погибли, их родственники обвинили спасателей в халатности. Вся самая важная информация об инциденте в материале URA.RU. В Охотском море трое мужчин два месяца дрейфовали на катамаране «Байкат». Двое из них погибли, но один выжил. Его подобрали рыбаки. По словам выжившего Михаила Пичугина он спасся только благодаря «божьей помощи». «У меня просто выбора нет. У меня мама с дочкой дома остались», — заявил он. После пережитого стресса у выжившего могут возникнуть хронические или тяжелые заболевания. После долгого переохлаждения в зоне риска находятся почки. Какие проблемы у него еще могут возникнуть зависит от того, какие патологии были у Пичугина до происшествия и какой образ жизни он вел. «Целый ряд заболеваний внутренних органов может быть. Здесь важно понимать и обследоваться человеку», — заявила врач Красного креста Алена Миронова. Находясь в подобной экстремальной стрессовой ситуации крайне высок риск, что повредиться психика. Эд Халилов рассказал о возможном срыве в подобной обстановке. Мало того, что Пичугин взял с собой своего брата с его сыном, так еще и вынужден был находиться с их мертвыми телами на протяжении нескольких недель. К тому же при таком тотальном голодании возрастает угроза каннибализма.