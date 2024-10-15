Три человека два месяца дрейфовали в Охотском море, выжил только один: как ему это удалось. Видео

Семья выжившего в Охотском море мужчины обвинила спасателей в халатности

15 октября 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Поиски пропавших в Охотском море начались 14 августа, обнаружить их удалось только 15 октября Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В Охотском море трое мужчин дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них не выжили, третьего, Михаила, удалось спасти рыбацкому судну, которое проплывало рядом. Родственники двух погибших обвиняют спасателей в халатности, потому что они не обследовали как следует акваторию моря. Что произошло с мужчинами в Охотском море, как одному выжившему удалось спастись и будет ли возбуждено уголовное дело — в материале URA.RU. Что произошло в Охотском море Сергей Пичугин, его брат Михаил и 15-лений сын Илья год планировали путешествие на катамаране, чтобы посмотреть природу. У них с собой были теплые вещи, фальшфейеры, запас еды, спасательные жилеты и 20 литров питьевой воды. По словам жены Михаила, Екатерины, 4 августа они отправились на Шантарские острова, а 9 августа сын Сергея, Илья, последний раз выходил на связь — звонил матери Наталье со спутникового телефона рыбака. Екатерина рассказала, что в течение 66 дней у нее не было никаких вестей о муже, но она все равно сохраняла веру в его спасение. Семья активно обращалась в различные инстанции с просьбой продолжить поиски, так как никаких следов пропавших — ни личных вещей, ни лодки — найдено не было. Поиски пропавших начались 14 августа. В них было задействовано четыре воздушных судна, включая три вертолета. Позже лодку заметил в море экипаж судна «Ангел» около села Усть-Хайрюзово Камчатского края Капитан судна позвонил Екатерине ночью. Он сообщил, что Михаил жив и просит сообщить об этом его матери. Жена путешественника добавила, что его состояние стабильное: он видел экипаж и сам смог натянуть веревку. После двухмесячного дрейфа Михаил потерял около половины своего веса — со 100 килограмм он сбросил до 50 килограмм, передает RT . Сейчас выживший получает необходимую медицинскую помощь на борту рыболовецкого судна, которое его спасло. Мужчина находится в шоковом состоянии и будет доставлен в Магадан для дальнейшего лечения и восстановления. Среди причин трагедии он сообщил о поломке двигателя катамарана, что привело к его неуправляемости. Родственники погибших также выразили недовольство работой спасательных служб, считая, что поисковые мероприятия были проведены халатно и акватория Охотского моря не была обследована как следует. При этом семья погибших сразу обратились за помощью, как только поняла, то путешественники не выходят на связь. Прокуратура возбудила уголовное дело По факту трагедии в Охотском море, которая привела к смерти двух человек, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и устанавливает обстоятельства произошедшего с судном, следовавшим от мыса Перовского Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области, передает telegram-канал прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Охотском море трое мужчин дрейфовали на катамаране «Байкат» два месяца. Двое из них не выжили, третьего, Михаила, удалось спасти рыбацкому судну, которое проплывало рядом. Родственники двух погибших обвиняют спасателей в халатности, потому что они не обследовали как следует акваторию моря. Что произошло с мужчинами в Охотском море, как одному выжившему удалось спастись и будет ли возбуждено уголовное дело — в материале URA.RU. Сергей Пичугин, его брат Михаил и 15-лений сын Илья год планировали путешествие на катамаране, чтобы посмотреть природу. У них с собой были теплые вещи, фальшфейеры, запас еды, спасательные жилеты и 20 литров питьевой воды. По словам жены Михаила, Екатерины, 4 августа они отправились на Шантарские острова, а 9 августа сын Сергея, Илья, последний раз выходил на связь — звонил матери Наталье со спутникового телефона рыбака. Екатерина рассказала, что в течение 66 дней у нее не было никаких вестей о муже, но она все равно сохраняла веру в его спасение. Семья активно обращалась в различные инстанции с просьбой продолжить поиски, так как никаких следов пропавших — ни личных вещей, ни лодки — найдено не было. Поиски пропавших начались 14 августа. В них было задействовано четыре воздушных судна, включая три вертолета. Позже лодку заметил в море экипаж судна «Ангел» около села Усть-Хайрюзово Камчатского края Капитан судна позвонил Екатерине ночью. Он сообщил, что Михаил жив и просит сообщить об этом его матери. Жена путешественника добавила, что его состояние стабильное: он видел экипаж и сам смог натянуть веревку. После двухмесячного дрейфа Михаил потерял около половины своего веса — со 100 килограмм он сбросил до 50 килограмм, передает RT. Сейчас выживший получает необходимую медицинскую помощь на борту рыболовецкого судна, которое его спасло. Мужчина находится в шоковом состоянии и будет доставлен в Магадан для дальнейшего лечения и восстановления. Среди причин трагедии он сообщил о поломке двигателя катамарана, что привело к его неуправляемости. Родственники погибших также выразили недовольство работой спасательных служб, считая, что поисковые мероприятия были проведены халатно и акватория Охотского моря не была обследована как следует. При этом семья погибших сразу обратились за помощью, как только поняла, то путешественники не выходят на связь. По факту трагедии в Охотском море, которая привела к смерти двух человек, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта. Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования дела и устанавливает обстоятельства произошедшего с судном, следовавшим от мыса Перовского Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области, передает telegram-канал прокуратуры.