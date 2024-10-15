Тело забрали спустя 12 часов после убийства
новость из сюжетаВ Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша
Тело полуторамесячного малыша, которому дедушка раздробил голову, забрала похоронная служба Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Ребенка вынесли из подъезда в белой простыне только сейчас», — передает корреспондент. Преступление же случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной.
По предварительным данным, 45-летний Дмитрий Кучин взбесился из-за криков малыша, взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. Ребенка спасти не удалось. Мужчину поймали по горячим следам недалеко от дома. Подробнее обо всем — в онлайн-трансляции URA.RU.
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