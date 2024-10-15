В Екатеринбурге похоронщики забрали тело малыша с раздробленной головой. Видео

16 октября 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Тело забрали спустя 12 часов после убийства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша Тело полуторамесячного малыша, которому дедушка раздробил голову, забрала похоронная служба Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Ребенка вынесли из подъезда в белой простыне только сейчас», — передает корреспондент. Преступление же случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. По предварительным данным, 45-летний Дмитрий Кучин взбесился из-за криков малыша, взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. Ребенка спасти не удалось. Мужчину поймали по горячим следам недалеко от дома. Подробнее обо всем — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело полуторамесячного малыша, которому дедушка раздробил голову, забрала похоронная служба Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Ребенка вынесли из подъезда в белой простыне только сейчас», — передает корреспондент. Преступление же случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. По предварительным данным, 45-летний Дмитрий Кучин взбесился из-за криков малыша, взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. Ребенка спасти не удалось. Мужчину поймали по горячим следам недалеко от дома. Подробнее обо всем — в онлайн-трансляции URA.RU.