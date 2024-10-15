15 октября 2024

В Екатеринбурге похоронщики забрали тело малыша с раздробленной головой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница. Курган, похоронная служба, реквием
Тело забрали спустя 12 часов после убийства Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге дедушка убил полуторамесячного малыша

Тело полуторамесячного малыша, которому дедушка раздробил голову, забрала похоронная служба Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Ребенка вынесли из подъезда в белой простыне только сейчас», — передает корреспондент. Преступление же случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной.

По предварительным данным, 45-летний Дмитрий Кучин взбесился из-за криков малыша, взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. Ребенка спасти не удалось. Мужчину поймали по горячим следам недалеко от дома. Подробнее обо всем — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Тело полуторамесячного малыша, которому дедушка раздробил голову, забрала похоронная служба Екатеринбурга. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Ребенка вынесли из подъезда в белой простыне только сейчас», — передает корреспондент. Преступление же случилось в ночь на 16 октября в доме на улице Инженерной. По предварительным данным, 45-летний Дмитрий Кучин взбесился из-за криков малыша, взял младенца за ногу и несколько раз ударил головой об пол. Ребенка спасти не удалось. Мужчину поймали по горячим следам недалеко от дома. Подробнее обо всем — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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