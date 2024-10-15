Федеральный министр попросил нового уральского полпреда Жогу решить давнюю проблему

Глава федерального минтранса Роман Старовойт обратился с просьбой к новому уральскому полпреду Артему Жоге — заняться придорожной инфраструктурой. На многих участках не хватает заправок и мест для отдыха, при этом малый бизнес идет на эти территории неохотно. Жога на предложение Старовойта живо откликнулся, тем более, и сам заметил такую проблему. Вопрос обсуждался на полях выставки «Дорога», которая проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Это полномочия субъектов, даже больше муниципалитетов [развивать придорожную инфраструктуру]. Как органы управления мы готовы дать согласование на примыкание [участка к трассе], но как правило сама земля — муниципальная или региональная. И задача региональных властей — найти малый бизнес, готовый зайти на эту площадку — открыть кафе, заправку по франшизе. Поэтому, Артем Владимирович, можно обратиться к вам — тут [на Урале] транзитные магистрали существенные, помогите найти коммуникацию с региональным малым бизнесом, а мы поможем в этом вопросе», — выступил Старовойт
Жога с проблемой согласился. В Екатеринбург он приехал 4 октября и за это время побывал не только в Свердловской области, но и в Челябинской и Курганской. «Здесь такие большие расстояния [между населенными пунктами], а заправок не хватает. Бывает, хочется остановиться, отдохнуть, а площадок для отдыха нет. Безусловно, согласен», — заявил в ответ полпред.
Этот вопрос особенно актуален в контексте строительства трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Свердловский участок обещают открыть уже к концу 2024 года, при этом объектов сервиса там все еще недостаточно. Многих останавливают от развития придорожного бизнеса большие траты. Как рассказывали URA.RU еще в конце 2023-го в «Уралуправтодоре», владельцам земли, примыкающей к трассе, нужно делать переходно-скоростные полосы, стоимость которых оценивается в десятки миллионов рублей. Из-за этого некоторым объектам сервиса и отдыха пришлось закрыться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!