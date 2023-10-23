Свердловским бизнесменам придется тратить миллионы из-за «путинского автобана»

После реконструкции Пермского тракта владельцы придорожных АЗС и кафе должны будут обустроить переходно-скоростные полосы за свой счет Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за ремонта дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, которая станет частью трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, потратиться придется и владельцам объектов сервиса вдоль трассы. Им нужно будет сделать переходно-скоростные полосы, стоимость которых оценивается в десятки миллионов рублей. Такие деньги есть не у всех. В частности, уже закрылся один из придорожных объектов в Бисертском округе.

«Эта обязанность возложена на владельцев придорожных участков законодательно — капитальный ремонт автодороги и примыкания к объекту сервиса должны делаться одновременно. Учитывая масштабы той стратегии, которая вырабатывается на федеральном уровне, не все бизнесмены готовы нести такие затраты. Речь о десятках миллионов рублей. Потратив деньги на переходно-скоростные полосы, владелец объекта сервиса уже не готов масштабироваться, увеличивая количество услуг и улучшая качество. А это тоже необходимо, учитывая внимание, которое направлено [на участок] со стороны правительства и президента», — рассказала URA.RU заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Мария Новикова.

Работы на Пермском тракте ведутся с 2020 года, в более активную фазу они перешли в 2021 году после того, как президент РФ Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

В Свердловской области М-12 вольется в Пермский тракт — от Ачита. На трассе будет организовано по две полосы движения в обе стороны, поэтому сейчас участок активно расширяют. Также дорожники ремонтируют мосты и путепроводы. Стоимость работ на свердловском участке «путинского автобана» составит 23 млрд рублей.

Не у всех владельцев участков вдоль Пермского тракта есть деньги не то что на строительство переходно-скоростных полос, но и на ремонт своих точек Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермский тракт активно расширяют до четырех полос. Полностью отремонтировать дорогу должны к осени 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU