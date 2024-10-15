В Пермском крае упали цены на коттеджи и дачи

В Пермском крае дома, дачи и коттеджи стали дешевле. С июля по сентябрь 2024 года средняя стоимость объектов снизилась на 1,9%, сообщили URA.RU в пресс-службе федерального портала «Мир квартир».
«За последние три месяца цены на дома выросли в 31 регионе России из 85, в 54 упали. В Пермском крае стоимость лота снизилась на 1,9% и достигла 4,8 млн рублей», — сказано в сообщении. Аналитики уточнили, что с января 2024 года цена на дома в Прикамье выросла на 0,4%.
Если сравнивать цены по всей России, то больше всего дома подешевели в Мурманской (–9,3%), Томской (–9,2%) и Московской (–7,4%) областях. Генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что причиной снижения цен стало увеличение ключевой ставки. Жители предпочитают хранить деньги на банковских вкладах, чем инвестировать в недвижимость. Вместе со снижением цен на дома, выросло количество объявлений. В России объектов в продаже стало на 22% больше, чем в начале 2024 года.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми дома, наоборот, стали дорожать. В августе их стоимость увеличилась на 6,31%
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