Глава Сургута Максим Слепов хранит в своей приемной лопату для сбивания короны на голове, а на столе — раритетный бюст Феликса Дзержинского. Подробностями мэр поделился с журналистом URA.RU во время пресс-конференции.
«Это был подарок моего друга — лопата в приемной Вы читали, что там написано? „Если у тебя на голове появится корона, возьми меня в руки“. Почувствуй и вспомни, откуда ты. Это такая деловая шутка, но я думаю, что она настраивает всех... Многие об этой лопате спрашивают. Бюст Дзержинского я привез из Белоруссии, где подписывал договор о побратимстве. Приобрел сувенир. Сама фигурка 1947 года, в артели просто сделали ей деревянную основу. Такой интересный элемент в качестве пресс-папье на столе. Чтоб бумаги не уносили», — пошутил Слепов.
В комнате отдыха у градоначальника — минимализм. «Подставка для пиджака и икона — могу показать, если интересно. Но это личное место, где я могу просто выдохнуть и остаться один на один с мыслями», — отметил мэр Сургута.
Слепов говорит, что не планирует обновлять обстановку. Для сравнения, его предшественник Андрей Филатов в начале своей карьеры не собирался делать ремонт, а потом полностью перестроил кабинет.
Слепов привез с собой только личные вещи. «У меня нет никаких притязаний о формировании дополнительных пространств, украшения... Меня все устраивает. Даже если вы обратите внимание на экран, наша служба управления информационных технологий разработала по всем направлениям городского хозяйства такие карты. Мы можем в режиме реального времени смотреть, где находится техника. Могу только высказать слова благодарности предшественникам за то, что они подготовили эту базу. Все у меня есть, доска у меня есть, карандашей достаточно — а со всем остальным мы справимся», — подытожил глава.
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