В Перми во время уборки в лесу подрядчик испортил почву и бросил мусор

В Перми на территории Верхне-курьинского участкового лесничества прокуратура нашла нарушения закона при проведении мероприятий по ликвидации отходов. Надзорное ведомство установило, что подрядчик во время уборки свалки повредил почву и оставил мусор.
«Установлено, что на территории Верхне-Курьинского участкового лесничества свалки отходов ликвидированы не полностью. Есть скопление твердых коммунальных отходов, наличие мусора вдоль пешеходных дорожек. Также допущено повреждение почвы. Восстановительные работы не проведены. Указанные нарушения допущены в результате плохого контроля МКУ „Пермское городское лесничество“ за работой подрядчика», — сообщил сайт прокуратуры Пермского края.
По итогам проверки лесничеству прокуратурой внесено представление. После этого сотрудники МКУ указали подрядчику на недоделки. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства. По данным издания Properm, нарушения допустила подрядная организация ООО «Промэкология».
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