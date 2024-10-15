15 октября 2024

Власти ужесточат требования к фасадам домов в центре Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменения в правила благоустройства Перми вступят в силу с 1 марта 2025 года
Изменения в правила благоустройства Перми вступят в силу с 1 марта 2025 года Фото:

Администрация Перми планирует внести изменения в правила благоустройства, которые касаются внешнего вида фасадов зданий. Об этом рассказала начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Проектом решения уточняются и устанавливаются новые требования к содержанию, цветовым решениям и отделочным материалам, проведению текущего и капитального ремонта фасадов. Также вводятся сроки устранения нарушений при их обнаружении», — сообщила Норова.

Колерные паспорта должны оформлять собственники зданий, фасады которых обращены на территорию общего пользования в центре города или на улицы особого градостроительного значения. Владельцы зданий на других территориях разрабатывают колерный паспорт в случае изменения внешнего вида фасада. В правила благоустройства также введут новое понятие — «комплексный проект благоустройства». Документ разрабатывается для территорий в центре города и улиц особого градостроительного значения.

Предполагается, что проект вступает в силу с 1 марта 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Перми планирует ввести колерные паспорта для зданий, которые находятся в центре города. По мнению властей, это поможет улучшить внешний облик улиц. 

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Администрация Перми планирует внести изменения в правила благоустройства, которые касаются внешнего вида фасадов зданий. Об этом рассказала начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Проектом решения уточняются и устанавливаются новые требования к содержанию, цветовым решениям и отделочным материалам, проведению текущего и капитального ремонта фасадов. Также вводятся сроки устранения нарушений при их обнаружении», — сообщила Норова. Колерные паспорта должны оформлять собственники зданий, фасады которых обращены на территорию общего пользования в центре города или на улицы особого градостроительного значения. Владельцы зданий на других территориях разрабатывают колерный паспорт в случае изменения внешнего вида фасада. В правила благоустройства также введут новое понятие — «комплексный проект благоустройства». Документ разрабатывается для территорий в центре города и улиц особого градостроительного значения. Предполагается, что проект вступает в силу с 1 марта 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Перми планирует ввести колерные паспорта для зданий, которые находятся в центре города. По мнению властей, это поможет улучшить внешний облик улиц. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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