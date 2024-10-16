В Челябинской области осудили водителя, по вине которого погиб грудной ребенок

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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, оглашение приговора, приговор, дело, судья
Суд приговорил водителя к принудительным работам Фото:

В Агаповском районе Челябинской области осудили местного жителя, устроившего ДТП, в котором погиб 5-месячный ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, со второй попытки удалось привлечь мужчину к ответственности.

«В июне уголовное дело в отношении водителя было прекращено в связи с примирением с потерпевшими. Прокуратура в апелляционном порядке добилась отмены этого решения. Виновному назначено окончательное наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина устроил аварию в ноябре 2023 года. В своей «семерке» он вез двух женщин с 5-месячным малышом. На дороге водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и протаранил грузовой фургон. Пассажирки получили ранения. Младенец же скончался на месте ДТП.

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В Агаповском районе Челябинской области осудили местного жителя, устроившего ДТП, в котором погиб 5-месячный ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, со второй попытки удалось привлечь мужчину к ответственности. «В июне уголовное дело в отношении водителя было прекращено в связи с примирением с потерпевшими. Прокуратура в апелляционном порядке добилась отмены этого решения. Виновному назначено окончательное наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина устроил аварию в ноябре 2023 года. В своей «семерке» он вез двух женщин с 5-месячным малышом. На дороге водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и протаранил грузовой фургон. Пассажирки получили ранения. Младенец же скончался на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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