В Челябинской области осудили водителя, по вине которого погиб грудной ребенок

16 октября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Суд приговорил водителя к принудительным работам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Агаповском районе Челябинской области осудили местного жителя, устроившего ДТП, в котором погиб 5-месячный ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, со второй попытки удалось привлечь мужчину к ответственности. «В июне уголовное дело в отношении водителя было прекращено в связи с примирением с потерпевшими. Прокуратура в апелляционном порядке добилась отмены этого решения. Виновному назначено окончательное наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина устроил аварию в ноябре 2023 года. В своей «семерке» он вез двух женщин с 5-месячным малышом. На дороге водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и протаранил грузовой фургон. Пассажирки получили ранения. Младенец же скончался на месте ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Агаповском районе Челябинской области осудили местного жителя, устроившего ДТП, в котором погиб 5-месячный ребенок. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, со второй попытки удалось привлечь мужчину к ответственности. «В июне уголовное дело в отношении водителя было прекращено в связи с примирением с потерпевшими. Прокуратура в апелляционном порядке добилась отмены этого решения. Виновному назначено окончательное наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием ежемесячно 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина устроил аварию в ноябре 2023 года. В своей «семерке» он вез двух женщин с 5-месячным малышом. На дороге водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и протаранил грузовой фургон. Пассажирки получили ранения. Младенец же скончался на месте ДТП.