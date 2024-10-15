15 октября 2024

Власти особой экономической зоны ХМАО выставили на продажу детский сад. Фото

Мэрия Нягани на торгах продает детский сад за 28 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Нягани продают детский сад за 27 миллионов рублей
Власти Нягани продают детский сад за 27 миллионов рублей Фото:

Власти Нягани (ХМАО) объявили о продаже здания детского сада на 140 мест. Стартовая цена имущества составляет почти 28 миллионов рублей.

«На продажу выставлено здание детского сада, расположенное в микрорайоне Энергетиков. Площадь здания — 1144,8 кв. м, начальная стоимость лота — 27,8 миллиона рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. В состав лота входит участок под зданием площадью 4,6 тысяч квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района продают производственную базу, находящийся в муниципальной собственности. Объект находится в Излучинске.

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Власти Нягани (ХМАО) объявили о продаже здания детского сада на 140 мест. Стартовая цена имущества составляет почти 28 миллионов рублей. «На продажу выставлено здание детского сада, расположенное в микрорайоне Энергетиков. Площадь здания — 1144,8 кв. м, начальная стоимость лота — 27,8 миллиона рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. В состав лота входит участок под зданием площадью 4,6 тысяч квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района продают производственную базу, находящийся в муниципальной собственности. Объект находится в Излучинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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