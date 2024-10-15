Власти Нягани (ХМАО) объявили о продаже здания детского сада на 140 мест. Стартовая цена имущества составляет почти 28 миллионов рублей.
«На продажу выставлено здание детского сада, расположенное в микрорайоне Энергетиков. Площадь здания — 1144,8 кв. м, начальная стоимость лота — 27,8 миллиона рублей», — сообщил агентству URA.RU организатор торгов. В состав лота входит участок под зданием площадью 4,6 тысяч квадратных метров.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района продают производственную базу, находящийся в муниципальной собственности. Объект находится в Излучинске.
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