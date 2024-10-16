Сибирский наркотрафик: десятки килограммов наркотиков изъяли у приезжих в ЯНАО

В ЯНАО 8 октября с крупной партией наркотиков были задержаны молодой человек и несовершеннолетняя девушка, прибывшие из Иркутска. За девять месяцев текущего года на Ямале было задержано 43 приезжих торговца запрещенными веществами, преимущественно из Сибири и Дальнего Востока. Откуда наркотики поступают в округ и что помогает их выявлять — разбиралось URA.RU, вместе с департаментом региональной безопасности.
В ЯНАО изъяли около 14 килограммов наркотиков
С 1 января в округе было задержано 180 человек, пытавшихся сбыть запрещенные вещества жителям Ямала, 43 из них приехали из других регионов. У задержанных было изъято 13,9 килограммов наркотиков, что на пять килограммов больше, чем в предыдущем периоде. Вместе с тем, общее количество выявленных преступлений снижается.
«Число задержанных за сбыт — снизилось на 10,5 %. Это связано с своевременным установлением более крупных сбытчиков», — пояснили в департаменте региональной безопасности.
Сибирский транзит
В общем количестве изъятых запрещенных веществ преобладают наркотики синтетического происхождения. Основной поток идет из Сибири.
Так, 8 октября в Салехарде была задержана пара молодых людей с крупной партией наркотиков. В сентябре в Надыме при оборудовании тайников-закладок был задержан житель Забайкальского Края. В мае были задержаны две женщины из Иркутска, которые распространяли запрещенные вещества по всему округа. В сентябре суд Губкинского приговорил жителя Иркутска к шести годам лишения свободы, за попытку сбыта 130 граммов синтетики.
«В основном, наркотики поступают из Сибири. Преобладание иркутян в этой статистике можно объяснить тем, что город является крупной перевалочной базой в сибирском транзите», — сообщили корреспонденту агентства источники в силовых ведомствах.
Средство борьбы с наркотрафиком
Единая региональная система видеонаблюдения (ЕСВ) с начала года расширилась на более чем 1100 камер. На сегодняшний день в нее заведено свыше 4259 камер видеонаблюдения. В том числе в округе к ЕСВ подключены все транспортные узлы (железнодорожные вокзалы, аэропорты, речной вокзал в Салехарде). Это обеспечивает полный контроль прибывающих и убывающих. Розыску преступников, в том числе наркосбытчиков активно способствует внедренная в мае этого года видеоаналитика, которая применяется на каждой четвертой камере, заведенной в ЕСВ.
«Как показывает статистика, система видеокамер во многом себя оправдывает. Легче выявить одного сбытчика с крупной партией, чем несколько десятков с мелкими», — сообщили в департаменте региональной безопасности.
Но видеокамеры, хоть и облегчают работу правоохранителям, пока не способны заменить человека. Оперативные разработки ведутся различными путями. И статистика говорит о неуклонном снижении преступлений, связанных с наркотиками.
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