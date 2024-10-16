16 октября 2024

Сибирский наркотрафик: десятки килограммов наркотиков изъяли у приезжих в ЯНАО

Четверть наркосбытчиков прибывают в ЯНАО из других регионов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция в ЯНАО изъяла около 14 килограммов наркотиков, ввозимых в ЯНАО (архивное фото)
Полиция в ЯНАО изъяла около 14 килограммов наркотиков, ввозимых в ЯНАО (архивное фото) Фото:

В ЯНАО 8 октября с крупной партией наркотиков были задержаны молодой человек и несовершеннолетняя девушка, прибывшие из Иркутска. За девять месяцев текущего года на Ямале было задержано 43 приезжих торговца запрещенными веществами, преимущественно из Сибири и Дальнего Востока. Откуда наркотики поступают в округ и что помогает их выявлять — разбиралось URA.RU, вместе с департаментом региональной безопасности.

В ЯНАО изъяли около 14 килограммов наркотиков

С 1 января в округе было задержано 180 человек, пытавшихся сбыть запрещенные вещества жителям Ямала, 43 из них приехали из других регионов. У задержанных было изъято 13,9 килограммов наркотиков, что на пять килограммов больше, чем в предыдущем периоде. Вместе с тем, общее количество выявленных преступлений снижается. 

«Число задержанных за сбыт — снизилось на 10,5 %. Это связано с своевременным установлением более крупных сбытчиков», — пояснили в департаменте региональной безопасности.

Сибирский транзит

В общем количестве изъятых запрещенных веществ преобладают наркотики синтетического происхождения. Основной поток идет из Сибири.

Так, 8 октября в Салехарде была задержана пара молодых людей с крупной партией наркотиков. В сентябре в Надыме при оборудовании тайников-закладок был задержан житель Забайкальского Края. В мае были задержаны две женщины из Иркутска, которые распространяли запрещенные вещества по всему округа. В сентябре суд Губкинского приговорил жителя Иркутска к шести годам лишения свободы, за попытку сбыта 130 граммов синтетики.

«В основном, наркотики поступают из Сибири. Преобладание иркутян в этой статистике можно объяснить тем, что город является крупной перевалочной базой в сибирском транзите», — сообщили корреспонденту агентства источники в силовых ведомствах.

Средство борьбы с наркотрафиком

Единая региональная система видеонаблюдения (ЕСВ) с начала года расширилась на более чем 1100 камер. На сегодняшний день в нее заведено свыше 4259 камер видеонаблюдения. В том числе в округе к ЕСВ подключены все транспортные узлы (железнодорожные вокзалы, аэропорты, речной вокзал в Салехарде). Это обеспечивает полный контроль прибывающих и убывающих. Розыску преступников, в том числе наркосбытчиков активно способствует внедренная в мае этого года видеоаналитика, которая применяется на каждой четвертой камере, заведенной в ЕСВ.

«Как показывает статистика, система видеокамер во многом себя оправдывает. Легче выявить одного сбытчика с крупной партией, чем несколько десятков с мелкими», — сообщили в департаменте региональной безопасности.

Но видеокамеры, хоть и облегчают работу правоохранителям, пока не способны заменить человека. Оперативные разработки ведутся различными путями. И статистика говорит о неуклонном снижении преступлений, связанных с наркотиками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО 8 октября с крупной партией наркотиков были задержаны молодой человек и несовершеннолетняя девушка, прибывшие из Иркутска. За девять месяцев текущего года на Ямале было задержано 43 приезжих торговца запрещенными веществами, преимущественно из Сибири и Дальнего Востока. Откуда наркотики поступают в округ и что помогает их выявлять — разбиралось URA.RU, вместе с департаментом региональной безопасности. В ЯНАО изъяли около 14 килограммов наркотиков С 1 января в округе было задержано 180 человек, пытавшихся сбыть запрещенные вещества жителям Ямала, 43 из них приехали из других регионов. У задержанных было изъято 13,9 килограммов наркотиков, что на пять килограммов больше, чем в предыдущем периоде. Вместе с тем, общее количество выявленных преступлений снижается.  Сибирский транзит В общем количестве изъятых запрещенных веществ преобладают наркотики синтетического происхождения. Основной поток идет из Сибири. Так, 8 октября в Салехарде была задержана пара молодых людей с крупной партией наркотиков. В сентябре в Надыме при оборудовании тайников-закладок был задержан житель Забайкальского Края. В мае были задержаны две женщины из Иркутска, которые распространяли запрещенные вещества по всему округа. В сентябре суд Губкинского приговорил жителя Иркутска к шести годам лишения свободы, за попытку сбыта 130 граммов синтетики. Средство борьбы с наркотрафиком Единая региональная система видеонаблюдения (ЕСВ) с начала года расширилась на более чем 1100 камер. На сегодняшний день в нее заведено свыше 4259 камер видеонаблюдения. В том числе в округе к ЕСВ подключены все транспортные узлы (железнодорожные вокзалы, аэропорты, речной вокзал в Салехарде). Это обеспечивает полный контроль прибывающих и убывающих. Розыску преступников, в том числе наркосбытчиков активно способствует внедренная в мае этого года видеоаналитика, которая применяется на каждой четвертой камере, заведенной в ЕСВ. Но видеокамеры, хоть и облегчают работу правоохранителям, пока не способны заменить человека. Оперативные разработки ведутся различными путями. И статистика говорит о неуклонном снижении преступлений, связанных с наркотиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...