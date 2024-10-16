Главы региональных отделений «Единой России» получили вводные от председателя партии Дмитрия Медведева перед масштабными выборами 2025 и 2026 годов. Основные — это контроль над исполнением региональных бюджетов, работа с кадрами и сбор гуманитарной помощи. Лидер партии озвучил установки на учебном семинаре для руководителей региональных исполкомов.
«Важно свои позиции и в регионах, и вы муниципалитетах держать крепко, закрепляя, в том числе и конституционное большинство. Вести контроль над формированием бюджетов всех уровней для того, чтобы социальные обязательства государства везде исполнялись: и на региональном и на муниципальном уровне. На вас лежит колоссальная ответственность за реализацию этих задач», — открыл встречу Медведев.
Не менее важно, по словам Медведева, продолжать сбор гуманитарной помощи в зону СВО: «Руководители исполкомов Единой России отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи, ее доставку в новые субъекты страны, обеспечение потребностей фронта, наших бойцов всем необходимым. Хочу искренне поблагодарить вас за эту работу. Дальше нужно такую работу продолжить».
Еще одна установка — это работа с кадрами и привлечение новых сторонников. Медведев попросил не допускать, чтобы отвергнутые «Единой Россией» талантливые партийцы переходили в оппозицию и «наносили вред».
«Любая партия развивается лишь в том случае, если она способна обновляться и есть приток новых сил. Молодежи, в первую очередь. Ни один из наших товарищей, кто по каким-то причинам не прошел через сито предварительного голосования, но является ярким политиком и человеком, который способен приносить пользу, не должен оказаться вне зоны нашего внимания. Есть случаи, когда наши товарищи в какой-то момент превратились совсем не в наших товарищей. Просто что-то у них не получилось, на них рукой махнули. Он пошел в другую партию, а оказался талантливым человеком. И в результате он, как политическая фигура, где-то и состоялся, а партии был нанесен вред», — предостерег Медведев.
Он также добавил, что партия будет развиваться при качественном взаимодействии с первичными отделениями, ведь именно в первичных отделениях «идет вся партийная жизнь». По мнению Медведева, руководители исполкомов должны быть заинтересованы в росте активистов первичек.
В завершении вступительного слова лидер партии анонсировал дату съезда партии. Он пройдет 14 декабря. «Нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы для того, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
«Медведев, как лидер партии, уделяет большое внимание деятельности региональных исполкомов. Особенно сейчас, когда начинается большой предвыборный цикл, который завершится выборами в Госдуму в 2026 году. Подготовка начинается уже сейчас», — отметил в беседе с URA.RU директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт считает, что Медведев работает на повышение роли партийной системы в стране в целом. «Роль партийной системы в стране гораздо ниже, чем была несколько лет назад. И влияние правящей партии значительно ниже, чем оно было несколько лет назад. Я думаю, людям во власти это положение не кажется нормальным. Медведев пытается эту ситуацию изменить. И для этого идет через голову московского аппарата партии», — отметил Шпунт.
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