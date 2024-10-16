Пермский рецидивист, совершивший 21 преступление, предстанет перед судом

17 октября 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Мужчина обворовывал супермаркеты и за это предстанет перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунгуре Пермского края перед судом предстанет ранее судимый 31-летний местный житель, совершивший 21 преступление. Обвиняемый воровал сыр, кофе, алкоголь и средства гигиены, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Ранее судимому 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении грабежа, девяти краж, десяти мелких хищений и покушения на совершение кражи. Все преступления мужчина совершил в городских супермаркетах с июня по июль 2024 года, а общая сумма ущерба составила более 56 тысяч рублей. На данный момент материалы дела переданы в суд», — сообщили на сайте ведомства. Обвиняемый проносил неоплаченный товар под одеждой. В основном он воровал упаковки сыра и кофе, средства гигиены и алкоголь. В двух супермаркетах мужчине не удалось незаметно украсть товар. Вор, не реагируя на требования сотрудников магазина, убежал с продуктами, спрятанными в рукаве куртки. В другом случае он пытался пронести под одеждой восемь флаконов шампуня, но его успели задержать и передать полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кунгуре Пермского края перед судом предстанет ранее судимый 31-летний местный житель, совершивший 21 преступление. Обвиняемый воровал сыр, кофе, алкоголь и средства гигиены, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Ранее судимому 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении грабежа, девяти краж, десяти мелких хищений и покушения на совершение кражи. Все преступления мужчина совершил в городских супермаркетах с июня по июль 2024 года, а общая сумма ущерба составила более 56 тысяч рублей. На данный момент материалы дела переданы в суд», — сообщили на сайте ведомства. Обвиняемый проносил неоплаченный товар под одеждой. В основном он воровал упаковки сыра и кофе, средства гигиены и алкоголь. В двух супермаркетах мужчине не удалось незаметно украсть товар. Вор, не реагируя на требования сотрудников магазина, убежал с продуктами, спрятанными в рукаве куртки. В другом случае он пытался пронести под одеждой восемь флаконов шампуня, но его успели задержать и передать полиции.