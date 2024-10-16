Движение по Пермскому тракту закрыли из-за ДТП

Движение по трассе закрыто из-за аварии
На трассе Пермь — Екатеринбург ночью 17 октября произошло ДТП. Из-за него движение в сторону Екатеринбурга оказалось полностью перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 280 произошло ДТП! Движение полностью перекрыто в направлении г. Екатеринбург!» — говорится в telegram-канале трассы.
Дорожники призвали планировать свой маршрут заранее. Также водителей просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.
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