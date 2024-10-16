16 октября 2024

В ЯНАО водитель газели сбил пешехода на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пешеход с травмами госпитализирован
Пешеход с травмами госпитализирован Фото:

На автодороге Сургут — Салехард около 18 часов 16 октября водитель автомобиля «ГАЗ» сбил выбежавшего на дорогу пешехода. В Госавтоинспекции Ямала сообщили, что в результате ДТП путник получил травмы.

«16.10.2024 года около 18 часов 00 минут на автодороге Сургут — Салехард водитель, управляя автомобилем „Газ“, допустил наезд на пешехода, неожиданно вышедшего на проезжую часть. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на 1 291-м километре трассы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На автодороге Сургут — Салехард около 18 часов 16 октября водитель автомобиля «ГАЗ» сбил выбежавшего на дорогу пешехода. В Госавтоинспекции Ямала сообщили, что в результате ДТП путник получил травмы. «16.10.2024 года около 18 часов 00 минут на автодороге Сургут — Салехард водитель, управляя автомобилем „Газ“, допустил наезд на пешехода, неожиданно вышедшего на проезжую часть. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства. ДТП произошло на 1 291-м километре трассы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...