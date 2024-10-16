В ЯНАО водитель газели сбил пешехода на трассе

Пешеход с травмами госпитализирован
На автодороге Сургут — Салехард около 18 часов 16 октября водитель автомобиля «ГАЗ» сбил выбежавшего на дорогу пешехода. В Госавтоинспекции Ямала сообщили, что в результате ДТП путник получил травмы.
«16.10.2024 года около 18 часов 00 минут на автодороге Сургут — Салехард водитель, управляя автомобилем „Газ“, допустил наезд на пешехода, неожиданно вышедшего на проезжую часть. В результате ДТП пешеход госпитализирован», — сообщается в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло на 1 291-м километре трассы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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