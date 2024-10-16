16 октября 2024

Оператор «Северных потоков» оспорил, что они были повреждены из-за взрыва

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В Nord Stream AG не верят в то, что вмятины на трубопроводе появились из-за взрыва Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Оператор «Северных потоков» Nord Stream AG оспаривает версию о взрывах как причину повреждений. Там считают, что общее утверждение о взрывах должно основываться на строгих доказательствах.

«Общее утверждение о взрывах как причине появления повреждения компания не принимает», — передает сообщение оператора РБК. В Nord Stream AG подтверждают наличие объектов «цилиндрической» и «крючкообразной» формы рядом с вмятинами. Также оператор отмечает, что страховые полисы действуют с 1 ноября 2019 по 31 октября 2023, и период возникновения вмятины уточнен в достаточной степени.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, но через полгода США назвали виновником Украину. РФ, в свою очередь, обвиняет США. Последствия взрывов включают прекращение энергосотрудничества между Россией и Германией, убытки для инвесторов и ущерб экологии. Москва планирует обнародовать результаты собственного расследования, когда это станет целесообразным, передает «Ридус».

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Оператор «Северных потоков» Nord Stream AG оспаривает версию о взрывах как причину повреждений. Там считают, что общее утверждение о взрывах должно основываться на строгих доказательствах. «Общее утверждение о взрывах как причине появления повреждения компания не принимает», — передает сообщение оператора РБК. В Nord Stream AG подтверждают наличие объектов «цилиндрической» и «крючкообразной» формы рядом с вмятинами. Также оператор отмечает, что страховые полисы действуют с 1 ноября 2019 по 31 октября 2023, и период возникновения вмятины уточнен в достаточной степени. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, но через полгода США назвали виновником Украину. РФ, в свою очередь, обвиняет США. Последствия взрывов включают прекращение энергосотрудничества между Россией и Германией, убытки для инвесторов и ущерб экологии. Москва планирует обнародовать результаты собственного расследования, когда это станет целесообразным, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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