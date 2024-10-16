Оператор «Северных потоков» оспорил, что они были повреждены из-за взрыва

17 октября 2024 в 07:44 Размер текста - 17 +

В Nord Stream AG не верят в то, что вмятины на трубопроводе появились из-за взрыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Оператор «Северных потоков» Nord Stream AG оспаривает версию о взрывах как причину повреждений. Там считают, что общее утверждение о взрывах должно основываться на строгих доказательствах. «Общее утверждение о взрывах как причине появления повреждения компания не принимает», — передает сообщение оператора РБК. В Nord Stream AG подтверждают наличие объектов «цилиндрической» и «крючкообразной» формы рядом с вмятинами. Также оператор отмечает, что страховые полисы действуют с 1 ноября 2019 по 31 октября 2023, и период возникновения вмятины уточнен в достаточной степени. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, но через полгода США назвали виновником Украину. РФ, в свою очередь, обвиняет США. Последствия взрывов включают прекращение энергосотрудничества между Россией и Германией, убытки для инвесторов и ущерб экологии. Москва планирует обнародовать результаты собственного расследования, когда это станет целесообразным, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оператор «Северных потоков» Nord Stream AG оспаривает версию о взрывах как причину повреждений. Там считают, что общее утверждение о взрывах должно основываться на строгих доказательствах. «Общее утверждение о взрывах как причине появления повреждения компания не принимает», — передает сообщение оператора РБК. В Nord Stream AG подтверждают наличие объектов «цилиндрической» и «крючкообразной» формы рядом с вмятинами. Также оператор отмечает, что страховые полисы действуют с 1 ноября 2019 по 31 октября 2023, и период возникновения вмятины уточнен в достаточной степени. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, но через полгода США назвали виновником Украину. РФ, в свою очередь, обвиняет США. Последствия взрывов включают прекращение энергосотрудничества между Россией и Германией, убытки для инвесторов и ущерб экологии. Москва планирует обнародовать результаты собственного расследования, когда это станет целесообразным, передает «Ридус».