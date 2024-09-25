Последствиями подрыва «Северных потоков», газопровода между Россией и Германией, стали прекращение энергосотрудничества этих двух стран, а также огромные убытки инвесторов и ущерб окружающей среде. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
«Подрыв „Северных потоков“ привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде», — сообщил Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости. Он добавил, что подрыв этой части газопровода также разорвал энергосотрудничество между Россией и Германией.
Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу обвинил в этом Россию. Спустя полгода спецслужбы США нашли виновника в лице Украины. РФ же винит Штаты, однако ее так и не допустили к расследованию.
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