Посол РФ в Германии раскрыл неочевидные последствия подрыва «Северных потоков»

Посол России в ФРГ Нечаев: подрыв «Северных потоков» привел к убыткам инвесторов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв на "Северном потоке" привел к убыткам инвесторов и ущербу природе, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев
Взрыв на "Северном потоке" привел к убыткам инвесторов и ущербу природе, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев Фото:

Последствиями подрыва «Северных потоков», газопровода между Россией и Германией, стали прекращение энергосотрудничества этих двух стран, а также огромные убытки инвесторов и ущерб окружающей среде. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. 

«Подрыв „Северных потоков“ привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде», — сообщил Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости. Он добавил, что подрыв этой части газопровода также разорвал энергосотрудничество между Россией и Германией.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу обвинил в этом Россию. Спустя полгода спецслужбы США нашли виновника в лице Украины. РФ же винит Штаты, однако ее так и не допустили к расследованию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Последствиями подрыва «Северных потоков», газопровода между Россией и Германией, стали прекращение энергосотрудничества этих двух стран, а также огромные убытки инвесторов и ущерб окружающей среде. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.  «Подрыв „Северных потоков“ привел к огромным убыткам инвесторов, нанес ущерб окружающей среде», — сообщил Сергей Нечаев в беседе с РИА Новости. Он добавил, что подрыв этой части газопровода также разорвал энергосотрудничество между Россией и Германией. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу обвинил в этом Россию. Спустя полгода спецслужбы США нашли виновника в лице Украины. РФ же винит Штаты, однако ее так и не допустили к расследованию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...