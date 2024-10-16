В помещении теплового пункта в городе Карталы Челябинской области работники при обходе участка обнаружили труп мужчины. Об этом 17 октября сообщили в региональной Поисково-спасательной службе.
«Тело погибшего обнаружили работники бригады обслуживающей теплотрассу. Во время обхода участка в районе Хлебзавода, в помещении теплового пункта по улице Пушкина они заметили за трубопроводами очертания предмета, похожего на тело человека», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Очевидцы вызвали полицию и спасателей. На носилках погибшего транспортировали на улицу и передали сотрудникам полиции. Личность, а также обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области обещали уточнить информацию. Ответ будет опубликован после получения.
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