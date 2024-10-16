16 октября 2024

Труп мужчины обнаружили на тепловом пункте в Карталах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп на улице Ключевская. Екатеринбург , смерть, труп, ноги, кроссовки, покойник, мертвый
Обстоятельства происшествия устанавливаются (архивное фото) Фото:

В помещении теплового пункта в городе Карталы Челябинской области работники при обходе участка обнаружили труп мужчины. Об этом 17 октября сообщили в региональной Поисково-спасательной службе.

«Тело погибшего обнаружили работники бригады обслуживающей теплотрассу. Во время обхода участка в районе Хлебзавода, в помещении теплового пункта по улице Пушкина они заметили за трубопроводами очертания предмета, похожего на тело человека», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Очевидцы вызвали полицию и спасателей. На носилках погибшего транспортировали на улицу и передали сотрудникам полиции. Личность, а также обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области обещали уточнить информацию. Ответ будет опубликован после получения.

Тело погибшего обнаружили работники
Тело погибшего обнаружили работники

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В помещении теплового пункта в городе Карталы Челябинской области работники при обходе участка обнаружили труп мужчины. Об этом 17 октября сообщили в региональной Поисково-спасательной службе. «Тело погибшего обнаружили работники бригады обслуживающей теплотрассу. Во время обхода участка в районе Хлебзавода, в помещении теплового пункта по улице Пушкина они заметили за трубопроводами очертания предмета, похожего на тело человека», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Очевидцы вызвали полицию и спасателей. На носилках погибшего транспортировали на улицу и передали сотрудникам полиции. Личность, а также обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области обещали уточнить информацию. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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