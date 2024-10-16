16 октября 2024

Пермяки встали в восьмибалльные пробки из-за открытия развязки на Строителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилисьты с утра 17 октября встали в пробки в районе ул. Строителей
Автомобилисьты с утра 17 октября встали в пробки в районе ул. Строителей Фото:

В Перми техническое открытие движения по новой развязке на пересечении улиц Локомотивной и Строителей вызвало пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» восьмибалльные пробки образовались в районе ДКЖ. Также плотное движение на улицах Локомотивной, Боровой, Малкова,

При этом автомобилисты утверждают, что развязка по-прежнему закрыта. Свои комментарии они оставили на сервисе 2Gis. «Новая дорога закрыта, едем по-старому [маршруту]. Пробка сегодня больше — улица Трамвайная с нами», — поделился увиденным пользователь сервиса. Зачем обманывать? Дорога сегодня закрыта, едем сразу на ул. Боровую», — предупредил автомобилистов один из очевидцев.

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края URA.RU заверили, что открытие движения по новой развязке, анонсированное 16 октября, запущено. Ранее власти сообщили, что движение откроется через правый съезд с моста для проезда на улицу Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будут регулировать светофором.

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В Перми техническое открытие движения по новой развязке на пересечении улиц Локомотивной и Строителей вызвало пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» восьмибалльные пробки образовались в районе ДКЖ. Также плотное движение на улицах Локомотивной, Боровой, Малкова, При этом автомобилисты утверждают, что развязка по-прежнему закрыта. Свои комментарии они оставили на сервисе 2Gis. «Новая дорога закрыта, едем по-старому [маршруту]. Пробка сегодня больше — улица Трамвайная с нами», — поделился увиденным пользователь сервиса. Зачем обманывать? Дорога сегодня закрыта, едем сразу на ул. Боровую», — предупредил автомобилистов один из очевидцев. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края URA.RU заверили, что открытие движения по новой развязке, анонсированное 16 октября, запущено. Ранее власти сообщили, что движение откроется через правый съезд с моста для проезда на улицу Локомотивную. Движение в сторону тоннелей будут регулировать светофором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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