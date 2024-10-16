В Челябинской области увеличили возраст госслужбы ради бизнес-омбудсмена

До 70 лет увеличен предельный возраст госслужбы для ряда должностей Челябинской области. Об этом 17 октября сообщает корреспондент URA.RU.
«Депутаты заксобрания увеличили предельный возраст службы до 70 лет представителям ряда должностей. Речь идет о председателе Контрольно-счетной палаты и председателе избирательной комиссии, уполномоченном по правам человека, уполномоченном по правам ребенка и уполномоченном по защите прав предпринимателей в Челябинской области», — сообщает корреспондент агентства.
Ранее предельный возраст нахождения на этих должностях составлял 65 лет. Необходимость принятия закона исходила из того, что в октябре исполнилось 65 лет бизнес-омбудсмену региона Александру Гончарову. Согласно прежнему закону, ему необходимо было уволиться. Однако теперь он может продолжать работать.
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