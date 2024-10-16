Дорога между городом и поселком в ЯНАО погрузится во тьму

На трассе Лабытнанги-Харп 17 и 18 октября отключат освещение
На Ямале отключат освещение на трассе Лабытнанги-Харп 17 и 18 октября. Дорожники будут подключать оборудование на пункте весогабаритного контроля, передает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«На дороге Лабытнанги-Харп (участок от переулка Васильковый до перекрестка в районе улицы Обская) 17 и 18 октября будет отключено наружное освещение», — сказано в сообщении в telegram-канале ведомства. Водителей просят быть осторожными.
На участке идет установка барьерного ограждения. За сезон дорожные рабочие отремонтировали 14 километров.
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