За ними будущее: власти ЯНАО потратят 100 млн на опорные города Арктики

Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал» получит почти 100 млн рублей на доработку мастер-планов для Ноябрьска, Нового Уренгоя и агломерации Салехард — Лабытнанги. Эти территории вошли в состав опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ. Ранее сценарии развития городов ЯНАО готовили московские компании из сферы градостроительного консалтинга, сообщили агентству URA.RU в окружном департаменте экономики. Там также пояснили причины неравномерного распределения средств по городам округа.
Как следует из постановления губернатора Ямала от 11 октября 2024 года, власти Ямала утвердили порядок предоставления субсидии НК «Региональный инновационно-инвестиционный фонд „Ямал“ для возмещения затрат, связанных с доработкой мастер-планов Нового Уренгоя, Ноябрьска и агломерации Салехард — Лабытнанги. Этим документом утверждается компенсация расходов организации.
Так, на мастер-план Нового Уренгоя из бюджета округа выделяется три млн рублей, Ноябрьска — 35 млн рублей и агломерации Салехард — Лабытнанги — 65 млн рублей.
Корреспондент URA.RU обратился в окружной департамент экономики с тем, чтобы выяснить причину неравномерного распределения средств. Как пояснили в ведомстве, изначально ямальские мастер-планы разрабатывали в Высшей школе экономики, ГАУ «Институт Генплана Москвы» и в проектно-консалтинговом бюро «Новая земля». Эти разработчики ранее готовили мастер-планы для дальневосточных городов и не только.
В департаменте экономики также рассказали, что в июне 2024 года ямальские мастер-планы представили заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову. Сценарии потребовали коррекции. «На текущий момент идет доработка долгосрочных комплексных планов на основе мастер-планов по итогам полученных замечаний от ответственных федеральных органов власти», — комментируют собеседники агентства итоги презентации проектов на высшем уровне.
Дорабатывать мастер-планы теперь будут на Ямале. Этим займется региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал», который специализируется на изучении инвестиционного потенциала и развитии различных отраслей экономики и социальной сферы ЯНАО.
В департаменте экономики неравномерное распределение средств на мастер-планы городов округа объяснили разной степенью готовности проектов. «Так, например, разработка мастер-плана Нового Уренгоя была начата еще в июне 2023 года. В этом году дорабатываются отдельные элементы документа. В 2024 году велась разработка мастер-планов для агломерации Салехард — Лабытнанги и Ноябрьска. Затраты компенсируют после того, как будут завершены все разделы мастер-планов», — пояснили в департаменте экономики.
В мастер-плане Нового Уренгоя делается ставка на представление города как центра технологичного газа. Для Ноябрьска — это потенциал нефтедобычи. А для агломерации — логистический парк «Обской причал» и станция «Снежинка».
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