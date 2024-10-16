16 октября 2024

В небе над Ноябрьском беспилотники покажут шоу

В Ноябрьске 17 октября пройдет фестиваль беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоу беспилотников 17 октября начнется в 19:00
Шоу беспилотников 17 октября начнется в 19:00 Фото:

В Ноябрьске 17 октября в небе пройдет парад дронов, который продлится 15 минут. Красочное шоу станет завершающей частью фестиваля «Дотянуться до неба», сообщает пресс-служба городской администрации.

«Несколько дней жители города наблюдают в небе тренировочный процесс предстоящего выступления. Финальный показ пройдет 17 октября в 19.00. Он продлится 15 минут», — сказано в сообщении telegram-канале администрации Ноябрьска.

Лучшая точка для просмотра будет на стадионе «Ноябрьск». Въезд на городской стадион закроют, пройти до него можно только пешком или на общественном транспорте. Также власти предупреждают, что будет ограничен проезд на некоторые парковые зоны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске пройдет фестиваль беспилотных авиационных систем в городском кванториуме. Принять участие в нем может каждый житель Ямала старше 14 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске 17 октября в небе пройдет парад дронов, который продлится 15 минут. Красочное шоу станет завершающей частью фестиваля «Дотянуться до неба», сообщает пресс-служба городской администрации. «Несколько дней жители города наблюдают в небе тренировочный процесс предстоящего выступления. Финальный показ пройдет 17 октября в 19.00. Он продлится 15 минут», — сказано в сообщении telegram-канале администрации Ноябрьска. Лучшая точка для просмотра будет на стадионе «Ноябрьск». Въезд на городской стадион закроют, пройти до него можно только пешком или на общественном транспорте. Также власти предупреждают, что будет ограничен проезд на некоторые парковые зоны. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске пройдет фестиваль беспилотных авиационных систем в городском кванториуме. Принять участие в нем может каждый житель Ямала старше 14 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...