В небе над Ноябрьском беспилотники покажут шоу

В Ноябрьске 17 октября в небе пройдет парад дронов, который продлится 15 минут. Красочное шоу станет завершающей частью фестиваля «Дотянуться до неба», сообщает пресс-служба городской администрации.
«Несколько дней жители города наблюдают в небе тренировочный процесс предстоящего выступления. Финальный показ пройдет 17 октября в 19.00. Он продлится 15 минут», — сказано в сообщении telegram-канале администрации Ноябрьска.
Лучшая точка для просмотра будет на стадионе «Ноябрьск». Въезд на городской стадион закроют, пройти до него можно только пешком или на общественном транспорте. Также власти предупреждают, что будет ограничен проезд на некоторые парковые зоны.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске пройдет фестиваль беспилотных авиационных систем в городском кванториуме. Принять участие в нем может каждый житель Ямала старше 14 лет.
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