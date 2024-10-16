В Перми спасают раненного лебедя-шипуна по имени Леонид, который едва не замерз в озере. О трагической судьбе птицы рассказал в соцсети «ВКонтакте» волонтер Семен Филипповский. По его словам, Леонид был подстрелен браконьерами на озере в Кунгуре.
«Третьи сутки пошли. Я опять не сплю потому, что сижу около Леонида (из пары лебедей, подстреленных в Кунгуре). У него прием препаратов четыре раза в сутки и кормить его тоже проблема», — написал Филипповский. Волонтер объяснил, что решил назвать лебедя Леонидом в честь человека, который помогал спасать птицу.
«Имя ему я дал в честь человека, которому я потрепал нервы, но убедил поехать на берег ночью и забрать бедолагу. И, как оказалось, не напрасно — до утра Леонид бы не дожил», — отметил Филипповский. Издание «КП-Пермь» уточняет, что операция по вызволению лебедя из замерзшего озера, проходила в ночь на 14 октября. А сообщил о замерзающих в озере лебедях в ЕДДС неравнодушный мужчина, проезжавший мимо.
«Спасатели вызволили лебедя-самца с середины замерзшего озера и отвезли в кунгурское лесничество. Вскоре за ним приехали пермские зоозащитники. Они посадили лебедя-шипуна в коробку и на машине доставили в реабилитационный центр. Рентген, проведенный в клинике, показал, что в крыле у птицы застряло несколько дробин», — сообщает «КП-Пермь».
Как поясняет издание, все это время рядом с раненым лебедем находилась его подруга. Она не стала улетать без своего спутника. Этим воспользовалась лица — по люду замерзшего озера она пробралась к птицам и загрызла на глазах раненного лебедя его подругу. Волонтер Семен Филипповский предположил, что скорее всего, раненая птица теперь надолго останется под его присмотром.
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