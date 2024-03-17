Лебеди вернулись в Пермский край после зимовки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермский край после зимовки в теплых регионах прилетели лебеди. Птиц заметили, в частности, жители Очерского городского округа на Павловском пруду.

«Лебеди прилетели», — говорится в паблике «Фото. Очер» в соцсети «ВКонтакте». На фото запечатлена целая стая лебедей. Администратор страницы в комментариях пишет, что всего на пруду замечено девять птиц.

Местные жители рассказали URA.RU, что лебеди каждый год прилетают на Павловский и Очерский пруды. В прошлом году одну из птиц застрелил неизвестный, что вызвало большой скандал.

Лебеди на пруду в поселке Павловский Очерского округа Елена Бояршинова в паблике «Фото Очер» в ВК

Птицы прилетают на пруд каждый год Елена Бояршинова в паблике «Фото Очер» в ВК