17 марта 2024

В Пермский край прилетели лебеди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум "Открытые инновации". Москва, лебедь
Лебеди вернулись в Пермский край после зимовки (архивное фото) Фото:

В Пермский край после зимовки в теплых регионах прилетели лебеди. Птиц заметили, в частности, жители Очерского городского округа на Павловском пруду.

«Лебеди прилетели», — говорится в паблике «Фото. Очер» в соцсети «ВКонтакте». На фото запечатлена целая стая лебедей. Администратор страницы в комментариях пишет, что всего на пруду замечено девять птиц.

Местные жители рассказали URA.RU, что лебеди каждый год прилетают на Павловский и Очерский пруды. В прошлом году одну из птиц застрелил неизвестный, что вызвало большой скандал.

Лебеди на пруду в поселке Павловский Очерского округа
Лебеди на пруду в поселке Павловский Очерского округа
Птицы прилетают на пруд каждый год
Птицы прилетают на пруд каждый год

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В Пермский край после зимовки в теплых регионах прилетели лебеди. Птиц заметили, в частности, жители Очерского городского округа на Павловском пруду. «Лебеди прилетели», — говорится в паблике «Фото. Очер» в соцсети «ВКонтакте». На фото запечатлена целая стая лебедей. Администратор страницы в комментариях пишет, что всего на пруду замечено девять птиц. Местные жители рассказали URA.RU, что лебеди каждый год прилетают на Павловский и Очерский пруды. В прошлом году одну из птиц застрелил неизвестный, что вызвало большой скандал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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