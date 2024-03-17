Лебеди вернулись в Пермский край после зимовки (архивное фото)
В Пермский край после зимовки в теплых регионах прилетели лебеди. Птиц заметили, в частности, жители Очерского городского округа на Павловском пруду.
«Лебеди прилетели», — говорится в паблике «Фото. Очер» в соцсети «ВКонтакте». На фото запечатлена целая стая лебедей. Администратор страницы в комментариях пишет, что всего на пруду замечено девять птиц.
Местные жители рассказали URA.RU, что лебеди каждый год прилетают на Павловский и Очерский пруды. В прошлом году одну из птиц застрелил неизвестный, что вызвало большой скандал.
Лебеди на пруду в поселке Павловский Очерского округа
Птицы прилетают на пруд каждый год
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