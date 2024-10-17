Baza: неизвестные разгромили цех по производству деталей для вертолетов в Питере

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Группа из шести человек проникла на территорию завода с молотками и топорами, пишет Baza
Группа из шести человек проникла на территорию завода с молотками и топорами, пишет Baza Фото:

Неизвестные нападавшие разрушили цех по производству вертолетных деталей в Санкт-Петербурге. Группа злоумышленников состояла из шести человек.

«Неизвестные начали разбивать станки с помощью подручных средств», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что шестеро людей в масках с топорами и молотками проникли на территорию завода на Кингисеппском шоссе в ночь на 14 октября.

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Неизвестные нападавшие разрушили цех по производству вертолетных деталей в Санкт-Петербурге. Группа злоумышленников состояла из шести человек. «Неизвестные начали разбивать станки с помощью подручных средств», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что шестеро людей в масках с топорами и молотками проникли на территорию завода на Кингисеппском шоссе в ночь на 14 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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