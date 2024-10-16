16 октября 2024

В Перми открыли движение по двум новым магистралям

В Перми запустили движение по новой развязке на улице Строителей и трассе ТР-53
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми состоялся технический запуск двух крупных объектов дорожной инфраструктуры
В Перми состоялся технический запуск двух крупных объектов дорожной инфраструктуры Фото:

В Перми запустили движение по участку трассы ТР-53 и дорожной развязке, соединяющей улицу Строителей с площадью Гайдара. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Движение открыто на участке, соединяющем улицу Строителей и площадь Гайдара. Автомобилисты могут пользоваться правым съездом перед мостом для въезда на улицу Локомотивную, а движение по мосту открыто в обоих направлениях. Для движения также стал доступен участок трассы ТР-53 , возведенный в рамках первого этапа — по ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Здесь завершено строительство моста через Иву и транспортной развязки», — говорится на сайте краевого правительства.

Техническая готовность улицы Строителей составляет 85%, работы завершатся до конца 2024 года. В участок входят основная дорога по улице Строителей длиной 1,4 км и шесть съездов. В рамках проекта строятся мостовые конструкции и подпорные стены, запланированы переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневки, установка освещения, обустройство тротуаров и велодорожек, а также озеленение.

Работы в рамках первого этапа строительства трассы ТР-53 завершатся в ноябре 2024 года. Сейчас строители устанавливают надземные пешеходные переходы, проводят окончательную покраску защитных панелей и других конструкций. На участке установят освещение, дорожные знаки и ограждения. Далее строители приступят к возведению новых участков трассы, которые свяжут микрорайоны с основными транспортными артериями Перми.

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В Перми запустили движение по участку трассы ТР-53 и дорожной развязке, соединяющей улицу Строителей с площадью Гайдара. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края. «Движение открыто на участке, соединяющем улицу Строителей и площадь Гайдара. Автомобилисты могут пользоваться правым съездом перед мостом для въезда на улицу Локомотивную, а движение по мосту открыто в обоих направлениях. Для движения также стал доступен участок трассы ТР-53 , возведенный в рамках первого этапа — по ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Здесь завершено строительство моста через Иву и транспортной развязки», — говорится на сайте краевого правительства. Техническая готовность улицы Строителей составляет 85%, работы завершатся до конца 2024 года. В участок входят основная дорога по улице Строителей длиной 1,4 км и шесть съездов. В рамках проекта строятся мостовые конструкции и подпорные стены, запланированы переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневки, установка освещения, обустройство тротуаров и велодорожек, а также озеленение. Работы в рамках первого этапа строительства трассы ТР-53 завершатся в ноябре 2024 года. Сейчас строители устанавливают надземные пешеходные переходы, проводят окончательную покраску защитных панелей и других конструкций. На участке установят освещение, дорожные знаки и ограждения. Далее строители приступят к возведению новых участков трассы, которые свяжут микрорайоны с основными транспортными артериями Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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