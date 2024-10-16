16 октября 2024

В Тюмени найдены яйца за 60 рублей за десяток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За 59 рублей продают яйца категории С2
За 59 рублей продают яйца категории С2 Фото:

В одном из тюменских супермаркетов обнаружено дешевое яйцо — стоимостью почти 60 рублей за десяток. В конце сентября минимальная цена на яйца в местных магазинах составляла 68 рублей.

«Яйцо куриное, С2, 10 шт. Стоимость: 59 рублей 99 копеек», — такая цена представлена в одном из сетевых супермаркетов. По такой же цене продаются яйца сразу от двух производителей.

В середине сентября стоимость самого дешевого десятка яиц в Тюмени категории С2 составляла 68 рублей 99 копеек. По данным Тюменьстата, за девять месяцев 2024 года стоимость десятка яиц в регионе снизилась на 18,2%.

За такую стоимость обнаружены яйца в одном из тюменских магазинов
За такую стоимость обнаружены яйца в одном из тюменских магазинов
Фото:
Несколько производителей снизили цены
Несколько производителей снизили цены
Фото:

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В одном из тюменских супермаркетов обнаружено дешевое яйцо — стоимостью почти 60 рублей за десяток. В конце сентября минимальная цена на яйца в местных магазинах составляла 68 рублей. «Яйцо куриное, С2, 10 шт. Стоимость: 59 рублей 99 копеек», — такая цена представлена в одном из сетевых супермаркетов. По такой же цене продаются яйца сразу от двух производителей. В середине сентября стоимость самого дешевого десятка яиц в Тюмени категории С2 составляла 68 рублей 99 копеек. По данным Тюменьстата, за девять месяцев 2024 года стоимость десятка яиц в регионе снизилась на 18,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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