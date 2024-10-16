За 59 рублей продают яйца категории С2
В одном из тюменских супермаркетов обнаружено дешевое яйцо — стоимостью почти 60 рублей за десяток. В конце сентября минимальная цена на яйца в местных магазинах составляла 68 рублей.
«Яйцо куриное, С2, 10 шт. Стоимость: 59 рублей 99 копеек», — такая цена представлена в одном из сетевых супермаркетов. По такой же цене продаются яйца сразу от двух производителей.
В середине сентября стоимость самого дешевого десятка яиц в Тюмени категории С2 составляла 68 рублей 99 копеек. По данным Тюменьстата, за девять месяцев 2024 года стоимость десятка яиц в регионе снизилась на 18,2%.
За такую стоимость обнаружены яйца в одном из тюменских магазинов
Несколько производителей снизили цены
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!