Раскулаченная знать Ямала — кем были купцы-рыбопромышленники и что стало с их наследием

Купеческие дома в Салехарде нуждаются в реставрации

Дом купца Корнилова в 1920-е годы Фото: из архива МВК имени И. С. Шемановского

На рубеже 19-20-х веков у купцов Российской империи появился повышенный интерес к рыбному промыслу в северо-западной Сибири. Они устремились на Ямал — туда, где лежало село Обдорск, нынешний Салехард. В то время на всей территории Обдорского края начали появляться первые консервные фабрики, на реках стали ходить пароходы — велась активная торговля между купцами и кочевниками, хорошо складывались дела и с иностранцами.

Купцы ехали в Обдорск в основном из Тобольска. Село разрасталось и на тогдашней Царской улице, которая в народе называлась Миллионной, появились дома судовладельцев, рыбопромышленников и других зажиточных граждан. В 1918 году улицу Царскую-Миллионную советская власть переименовала в улицу Республики. А в наши дни в память о тех временах осталось всего три купеческих дома. О том, как сложилась судьба купцов-владельцев и что стало с домами теперь, — читайте в материале URA.RU.

Знаменитые рыбопромышленники Ямала

Иван Николаевич Корнилов, Иван Афанасьевич Рочев и Дмитрий Иванович Голев-Лебедев — все были купцами-рыбопромышленниками. Их компании владели многими промыслами и речными судами в Обдорском крае.

Торговля с иностранцами и кочевниками шла в те годы бойко. Путешественники, которые заглядывали в село, восхищались им — Обдорск действительно в позапрошлом веке выглядел достойно. Причина конечно была в хорошей выручке с торгов, поэтому жители села могли позволить себе построить дома на свой вкус, в том числе и наши герои.

Дом Корнилова

«Корнилов Иван Николаевич был человеком более состоятельным. Сам он родом из Тобольска и являлся купцом первой гильдии, которая состояла из купцов с капиталом более 10 тысяч рублей — все ее члены обладали правом заграничной торговли и владения морскими судами. Он занимался промыслами по всей Тобольской губернии вплоть до самого Севера», — сообщил старший научный сотрудник сектора новой и новейшей истории ямальского музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского Константин Карташов.

Корнилов построил свой дом в 1895 году — причем это было одно из самых первых каменных строений в городе, так как большинство зданий в то время строились из дерева. Его дом был одновременно и жилым, и торговым помещением — там располагалась лавка, рядом были хозяйственный амбар и конюшня, которые, как и многие деревянные постройки того времени, не сохранились до наших дней.

Как рассказал историк, на постоянной основе Корнилов в Обдорске не жил — в Тобольске у него были другие дома, а на Ямал он приезжал, чтобы следить за делами. Торговля в Обдорском крае была для семьи Корнилова важным источником дохода. Помимо рыбного промысла он был пароходовладельцем. В 1905 году торговому дому «Корнилов и наследники» принадлежало 10 пароходов, а в Тюмени у него была собственная верфь. Речной флот, который начинал действовать на Севере Тобольской губернии принадлежал ему в том числе.

«После революции советская власть здание Корнилова изъяла. Сам он не дожил до раскулачивания — дом перешел по наследству к его детям. Позднее в этом доме в 20-30-е годы располагался универмаг „Обьтреста“ — это был государственный трест по добыче пушнины и рыбы. Ближе к тридцатым — только рыбопромышленный трест. В дальнейшем в здании располагались различные магазины», — отметил Карташов.

Дом Корнилова. Снимок сделан в 1920-е годы, когда там был магазин "Обьтреста". Фото: из архива МВК имени И.С. Шимановского

Можно сказать, что зданию повезло — оно неплохо сохранилось. Главное в нем — уникальная кирпичная кладка, которая передает особенность северной архитектуры. Считается, что именно эта постройка задала визуальный стиль другим кирпичным домам Севера.

Дом Голева-Лебедева

По соседству с Корниловым свой двухэтажный дом возвел другой купец из Тобольска — Дмитрий Голев-Лебедев. Он также был судовладельцем.

«Голев-Лебедев — это тот человек, который впервые наладил регулярное пароходное сообщение между Обдорском и Тобольском. В распоряжении купца было два парохода, а рыбный промысел был распространен по многим селам в Обдорском крае», — заметил Карташов.

Как и Корнилов Голев-Лебедев в своем новострое не жил — имуществом заведовал его доверенный. На первом этаже двухэтажного дома размещались торговые и хозяйственные помещения, под ними находился просторный подвал для хранения снести. Кроме двухэтажного особняка, купцу также принадлежали еще один одноэтажный дом, большой амбар, конюшня и даже хлебопекарня, в которой изготавливали хлеб и крендели.

Двухэтажный дом Голева-Лебедева Фото: из архива МВК имени И.С. Шимановского

Во время советской власти дом переделали — он пострадал от пожара. Дворовые постройки разломали, балкон убрали, а в здании разместили детскую поликлинику.

Дом Рочева-Моторова

Как отметил старший научный сотрудник Карташов, Иван Афанасьевич Рочев был уроженцем Архангельской губернии — той территории, которая сейчас входит в состав Республики Коми, Ижемский район. По национальности он был коми-зырянин.

Иван Рочев-Моторов был довольно молод, когда обосновался в Обдорске. Фото: из архива МВК имени И. С. Шимановского

Фамилия Рочев — типичная и довольно распространенная у коренных жителей Обдорска, так как в конце 19 начале 20-го веков многие зыряне переселились в Обдорск с западной стороны. Эта фамилия распространена довольно часто и сейчас — особенно в Салехарде и в Шурышкарском районе.

«Местные жители в шутку дали ему прозвище „Мотор“ из-за его быстрой манеры речи и заводного характера — именного от этого прозвища к фамилии добавилась вторая часть. Его начали называть „Рочев-Моторов“ или Мотор-Вань на коми-языке», — рассказал Карташов.

В основном Рочев-Моторов, как и другие коллеги купцы, занимался рыболовным промыслом. Свой дом он построил на улице Кабацкой, которая сейчас стала улицей Ленина. В его распоряжении также были двухэтажный амбар и конюшня. Помимо рыбы с иностранцами он торговал водкой, его также считают самым первым обдорским фотографом.

Дом Рочева-Моторова, 1990-е годы Фото: из архива МВК имени И.С. Шимановского, фотограф: Ю. А. Ленцов

«После революции Рочев-Моторов был еще жив, его дом также забрали, а судьба сложилась достаточно печально — купца репрессировали. В 1932 году его приговорили к заключению в северных лагерях, туда его отправили за то, что в те времена назвалось „антисоветской агитацией“. Умер он в 1938 году, посмертно Ивана Рочева реабилитировали только в середине 50-х годов», — сообщил историк.

Во время советской власти в доме Рочева-Моторова сперва находился волостной революционный комитет, а потом долгие годы там была сберкасса. Но случился пожар, и в 1997 году здание реконструировали без учета особенностей его первоначального облика — у дома раньше были более массивные наличники и деревянная резьба.

Фото дома Рочева в конце 1980-х годов Фото: И. И. Сычев

В каком состоянии дома трех купцов теперь?

После распада СССР наступили 90-е и все три дома попали в частные руки. Деревянные строения, которые принадлежали Рочеву и Голеву-Лебедеву — сгорели. Дома восстановили, но теперь они не являются памятниками архитектуры, а скорее зданиями, которые напоминают о прошлом. Хорошо сохранился только кирпичный дом Корнилова, но и тот сегодня нуждается в капитальном ремонте.

«Дом Корнилова — это первое капитальное здание, которое было возведено из кирпича. По его образцу начали строить и другие подобные дома. Наша задача привести это здание в соответствие с историческим видом, так как оно уже обветшало — дом находится в частных руках, но за объектом предприниматель не следил», — сообщил заместитель главы Салехарда Олег Куруч.

Администрация Салехарда заинтересована в том, чтобы восстановить дом Корнилова. Предпринимателю предлагали передать здание городу для восстановления архитектурного облика, но тот отказался. В доме Корнилова он держал мебельный магазин. На данный момент с владельцем идут судебные тяжбы по части приведения здания в соответствие с исторической нормой.

В погоревшем доме Голева-Лебедева сейчас находятся частные организации. А дом Рочева вскоре станет точкой притяжения для горожан и туристов.

Как сообщил Куруч, пусть дом Рочева-Моторова и не относится к памятникам архитектуры, но внешний облик здания был визуально сохранен. Поэтому теперь в здании, которое находится в исторической части города, планируют открыть соответствующее кафе.

«Что касается сроков то, компания, с которой мы заключили контракт, должна сделать работы в черновой отделке до конца года. В дальнейшем чистовую отделку будет делать арендатор, который организует городское кафе. Нашей задачей было восстановить те элементы, которые сгнили, привести конструктивы в порядок и благоустроить территорию. Потому что предыдущий собственник, по сути, все засыпал — так делать было нельзя. Сейчас мы все восстанавливаем», — отметил заместитель главы Салехарда.

Как сообщил Олег Куруч, аукцион на эксплуатацию здания состоится в начале следующего года. Предполагается, что в летний сезон кафе возможно откроет для посетителей двери, однако это будет зависеть от предпринимателя, который выиграет торги и воплотит финальный проект в жизнь.