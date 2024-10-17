Челябинку задержали за убийство собутыльника

Женщина зарезала собутыльника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске по обвинению в убийстве мужчины задержана местная жительница. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, предварительно убийство произошло в пьяной драке.

«По данным следствия, в вечернее время 16 октября текущего года в колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой местная жительница нанесла удар ножом в шею потерпевшему. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

Раскрыть преступление следователям помогли сотрудники полиции. Они же оказывают оперативное сопровождение по уголовному делу.

«В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе СКР по региону.