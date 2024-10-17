Исполнительница хита «Матушка-Земля» рассказала, что ей дарят на концертах

Исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова хранит все подарки, который ей вручали дети на концертах. Она призналась корреспонденту URA.RU, что чаще всего ей дарят нарисованные плакаты и православные украшения.
Татьяна Куртукова после выхода песни «Матушка-Земля» стала одной из самых востребованных певиц России. Артистка почти ежедневно выходит на сцену. На днях певица появилась на фестивале Дианы Гурцкая «Белая трость», где звезды пели вместе с незрячими и слабовидящими детьми. Куртукова вышла на сцену в белоснежном платье, а за кулисами рассказала о своем желании.
«Хочется помочь всем в этом мире, кто нуждается, — объясняет Куртукова. — Понимаю, что это невозможно. Но я стараюсь помогать разными способами. Чем можем, тем помогаем».
В этот вечер артистка легко и непринужденно общалась с детьми, выступающими на концерте. Татьяна не отказывала в автографах и совместных фотографиях. По словам Куртуковой, с детьми у нее налажен хороший контакт.
«У меня очень большая аудитория детей, которые знают мои песни, поют их и приходят на концерты, — радуется Татьяна. — Они сидят в первых рядах. Меня всегда это очень радует. Хотя организаторы иногда скептически реагируют, что дети прямо на сцену хотят попасть. Я даже в микрофон порой говорю: „Вы не пугайтесь, это нормально. Мы к этому очень хорошо относимся, что имеем такой отклик от детей“.
Артистка не скрывает, что маленькие поклонники стараются постоянно ее удивлять. На концерты они, как правило, никогда не приходят с пустыми руками.
«Они мне очень много дарят плакатов, сделанных своими руками, — объясняет артистка. — Очень интересное детское искусство. Мы некоторые плакаты даже выкладываем в своих социальных сетях. Честно говоря, поражает их воображение и видение творчества. Я все плакаты забираю домой. Бережно храню. Помимо плакатов, часто мне дарят православные украшения — мне это тоже приятно. Я порой их использую, как часть сценического костюма».
Около года назад Куртукова сама стала мамой. По словам артистки, с дочкой она старается проводить как можно больше времени.
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