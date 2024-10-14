Исполнительницу хита «Матушка-земля» в Кремле вывели из себя вопросами про гробы

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова прервала пресс-подход журналистов к ней в Кремлевском дворце после вопроса о ее отношении к актерам, которые ложатся в гробы во время съемок фильмов. Певица тяжело вздохнула, повернулась и ушла, передает корреспондент URA.RU.
На днях артистка появилась в Кремлевском дворце, где приняла участие в сборном концерте. На сцену Татьяна вышла не в привычном народном сарафане, а в обтягивающем платье в пол, подчеркнувшим ее фигуру. Свой образ артистка дополнила металлическими доспехами. Получив порцию оваций от зрителей за исполнение своего хита, певица отправилась к журналистам. Впрочем, долго в зоне для прессы артистка не задержалась. Журналисты в этот вечер вывели Куртукову из себя.
«Наши песни об уважении и любви, о тех ценностях, которые должны присутствовать в нормальном и адекватном мире, между нормальными, адекватными людьми», — рассказывала Куртукова на красной дорожке.
В этот вечер певица призналась, что в обычной жизни почти не пользуется косметикой и что была бы не против, если бы ее песни включали на школьных уроках.
С журналистами обычно словоохотливая певица общалась весьма сдержанно. Те сразу отметили, что Татьяна не в настроении. Вскоре она это продемонстрировала. Один из корреспондентов поинтересовался у Татьяны, как она относится к тому, что некоторые артисты во время съемок фильмов ложатся в гроб. Услышав вопрос, Куртукова изменилась в лице.
«Ой», — тяжело вздохнула артистка, после чего развернулась и быстрым шагом направилась к своим помощникам. Было заметно, что такие вопросы Татьяне не по душе. Больше в этот вечер артистка не проронила ни слова. Хотя журналисты пытались расспросить ее о многом. Но контактировать с ними Татьяна больше не захотела.
«Татьяна, расскажите про свою диету?» — упрашивал ее молодой человек. Куртукова сделала вид, что не видит перед собой никого.
«Артистка не может ответить на ваши вопросы, у нее нет времени», — отвечала рядом стоявшая помощница звезды. Наблюдавшие за ситуацией рассмеялись: «То ли Татьяна устала от бешеного графика, то ли звездная болезнь пожаловала».
Сама Татьяна скрылась в гримерке, из которой вышла уже по окончании концерта. К счастью, для певицы, журналистов в этот вечер она больше не встретила: выход для артистов был с другой стороны.
К слову, на днях в беседе с URA.RU Куртукова откровенно рассказала о своей семейной жизни. Артистка призналась, что с мужем у них — полноправное партнерство. Даже обязанности по воспитанию дочери они делят поровну. Также артистка заявила, что не умеет готовить, поэтому мужа кулинарными изысками не балует.
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