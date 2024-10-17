Сколько денег нужно семьям из Перми, чтобы переехать из «однушки» в частный дом

В Перми семья может переехать из однокомнатной квартиры в собственный дом без доплат, продав свое жилье. Если горожане решат добавить к этой сумме материнский капитал, получится купить коттедж стоимостью 4,3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
«Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Перми в сентябре составляла 3,6 млн рублей. Если предположить, что семья ожидает первого ребенка и рассматривает переезд в собственный частный дом, то бюджет покупки с учетом продажи квартиры и получения маткапитала составит около 4,3 млн рублей», — сообщили в «Яндекс Недвижимости».
Аналитики уточнили, что на рынке загородной недвижимости Пермского края в этом бюджете представлено 58% домов, а в Перми — более 50 объектов. Эти показатели позволяют Пермскому краю входить в топ-3 самых доступных регионов для переезда в частные дома. На первом месте Красноярский край, где 60% коттеджей соответствуют цене «однушки» с добавлением маткапитала. А на третьей строчке рейтинга — Волгоградская область, где 56% загородных объектов равны цене городского жилья.
При этом в Перми есть варианты дешевле, и семья может обменять «однушку» на дом без добавления материнского капитала. Так, квартира в микрорайоне Краснова стоит 3,6 млн рублей. За эту же цену девелопер предлагает построить одноэтажный дом площадью 63 квадратных метра в микрорайоне Южном.
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