Сколько денег нужно семьям из Перми, чтобы переехать из «однушки» в частный дом

В Перми семьям не нужно доплачивать, чтобы переехать в частный дом

18 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Семья может обменять «однушку» на дом стоимостью 4,3 млн рублей без переплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми семья может переехать из однокомнатной квартиры в собственный дом без доплат, продав свое жилье. Если горожане решат добавить к этой сумме материнский капитал, получится купить коттедж стоимостью 4,3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Перми в сентябре составляла 3,6 млн рублей. Если предположить, что семья ожидает первого ребенка и рассматривает переезд в собственный частный дом, то бюджет покупки с учетом продажи квартиры и получения маткапитала составит около 4,3 млн рублей», — сообщили в «Яндекс Недвижимости». Аналитики уточнили, что на рынке загородной недвижимости Пермского края в этом бюджете представлено 58% домов, а в Перми — более 50 объектов. Эти показатели позволяют Пермскому краю входить в топ-3 самых доступных регионов для переезда в частные дома. На первом месте Красноярский край, где 60% коттеджей соответствуют цене «однушки» с добавлением маткапитала. А на третьей строчке рейтинга — Волгоградская область, где 56% загородных объектов равны цене городского жилья. При этом в Перми есть варианты дешевле, и семья может обменять «однушку» на дом без добавления материнского капитала. Так, квартира в микрорайоне Краснова стоит 3,6 млн рублей. За эту же цену девелопер предлагает построить одноэтажный дом площадью 63 квадратных метра в микрорайоне Южном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми семья может переехать из однокомнатной квартиры в собственный дом без доплат, продав свое жилье. Если горожане решат добавить к этой сумме материнский капитал, получится купить коттедж стоимостью 4,3 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «Средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Перми в сентябре составляла 3,6 млн рублей. Если предположить, что семья ожидает первого ребенка и рассматривает переезд в собственный частный дом, то бюджет покупки с учетом продажи квартиры и получения маткапитала составит около 4,3 млн рублей», — сообщили в «Яндекс Недвижимости». Аналитики уточнили, что на рынке загородной недвижимости Пермского края в этом бюджете представлено 58% домов, а в Перми — более 50 объектов. Эти показатели позволяют Пермскому краю входить в топ-3 самых доступных регионов для переезда в частные дома. На первом месте Красноярский край, где 60% коттеджей соответствуют цене «однушки» с добавлением маткапитала. А на третьей строчке рейтинга — Волгоградская область, где 56% загородных объектов равны цене городского жилья. При этом в Перми есть варианты дешевле, и семья может обменять «однушку» на дом без добавления материнского капитала. Так, квартира в микрорайоне Краснова стоит 3,6 млн рублей. За эту же цену девелопер предлагает построить одноэтажный дом площадью 63 квадратных метра в микрорайоне Южном.