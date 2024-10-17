«Показал средний палец»: в Нижнем Тагиле школьница воткнула скальпель в одноклассника

В Нижнем Тагиле школьница ранила скальпелем одноклассника на уроке английского

17 октября 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Девочку забрали инспекторы ПДН (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В нижнетагильской школе № 41 (Свердловская область) ученица воткнула скальпель в бедро одноклассника из-за того, что тот якобы показал ей средний палец. Инцидент произошел прямо на уроке английского. Об этом рассказал очевидец. «По предварительной информации, причиной конфликта стало то, что мальчик показал девочке средний палец. В результате она встала и атаковала его», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. Пострадавшего госпитализировали, а девочку забрали органы по делам несовершеннолетних. На данный момент дети возобновили посещение занятий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. Там пояснили, что в этой ситуации разбирались инспекторы ПДН отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». «Вместе с подростками и их родителями сотрудники полиции и педагоги выяснили причины конфликта и обсудили вопросы разрешения проблем ненасильственными методами, предупредив о недопущении подобных инцидентов», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нижнетагильской школе № 41 (Свердловская область) ученица воткнула скальпель в бедро одноклассника из-за того, что тот якобы показал ей средний палец. Инцидент произошел прямо на уроке английского. Об этом рассказал очевидец. «По предварительной информации, причиной конфликта стало то, что мальчик показал девочке средний палец. В результате она встала и атаковала его», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова собеседника. Пострадавшего госпитализировали, а девочку забрали органы по делам несовершеннолетних. На данный момент дети возобновили посещение занятий. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. Там пояснили, что в этой ситуации разбирались инспекторы ПДН отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». «Вместе с подростками и их родителями сотрудники полиции и педагоги выяснили причины конфликта и обсудили вопросы разрешения проблем ненасильственными методами, предупредив о недопущении подобных инцидентов», — отметили в ведомстве.