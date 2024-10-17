В школе Екатеринбурга ученики устроили массовую драку с удушением. Видео

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Потасовка произошла на перемене (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской школе №170 (проспект Седова, 28) ученики устроили массовую драку во время перемены. Один из участников потасовки попытался задушить другого. Об этом рассказал очевидец.

«В школе № 170 произошла драка учеников. Мальчики что-то не поделили на перемене, и завязалась драка с удушением», — передает telegram-канал «Безумный Екб».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В екатеринбургской школе №170 (проспект Седова, 28) ученики устроили массовую драку во время перемены. Один из участников потасовки попытался задушить другого. Об этом рассказал очевидец. «В школе № 170 произошла драка учеников. Мальчики что-то не поделили на перемене, и завязалась драка с удушением», — передает telegram-канал «Безумный Екб». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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