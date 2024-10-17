Потасовка произошла на перемене (архивное фото)
В екатеринбургской школе №170 (проспект Седова, 28) ученики устроили массовую драку во время перемены. Один из участников потасовки попытался задушить другого. Об этом рассказал очевидец.
«В школе № 170 произошла драка учеников. Мальчики что-то не поделили на перемене, и завязалась драка с удушением», — передает telegram-канал «Безумный Екб».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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