«Путь дороже цели»: на Ямале не будет массового туризма

На Ямале не будет массового туристического потока. По мнению экспертов Арктической школы туризма и гостеприимства, регион привлекает в основном любителей приключений.
«Первое — путь дороже цели. Второе — это нишевая история, и, конечно же, здесь не будет массового туризма. Но, мне кажется, эта земля притягивает любителей приключений», — рассказала эксперт в области туризма и медиа Амалия Акопова во время прямого эфира на странице VK информационного агентства «Север-Пресс».
Акопова также рассказала, что ямальский туроператор предложил создать реалити-шоу на выживание под названием «Выживалити-Ямалити». В рамках проекта будет сформирована команда участников, которые ранее не были знакомы друг с другом. Они будут выполнять различные задания, что позволит им не только проверить свои навыки выживания, но и узнать друг друга поближе.
Ранее URA.RU сообщало, что окружному департаменту экономики поручили развивать туризм в регионе. Ранее этим занимался департамент молодежной политики ЯНАО.
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