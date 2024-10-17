«Путь дороже цели»: на Ямале не будет массового туризма

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Ямал привлекает любителей приключений
Ямал привлекает любителей приключений Фото:

На Ямале не будет массового туристического потока. По мнению экспертов Арктической школы туризма и гостеприимства, регион привлекает в основном любителей приключений.

«Первое — путь дороже цели. Второе — это нишевая история, и, конечно же, здесь не будет массового туризма. Но, мне кажется, эта земля притягивает любителей приключений», — рассказала эксперт в области туризма и медиа Амалия Акопова во время прямого эфира на странице VK информационного агентства «Север-Пресс».

Акопова также рассказала, что ямальский туроператор предложил создать реалити-шоу на выживание под названием «Выживалити-Ямалити». В рамках проекта будет сформирована команда участников, которые ранее не были знакомы друг с другом. Они будут выполнять различные задания, что позволит им не только проверить свои навыки выживания, но и узнать друг друга поближе.

Ранее URA.RU сообщало, что окружному департаменту экономики поручили развивать туризм в регионе. Ранее этим занимался департамент молодежной политики ЯНАО.

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На Ямале не будет массового туристического потока. По мнению экспертов Арктической школы туризма и гостеприимства, регион привлекает в основном любителей приключений. «Первое — путь дороже цели. Второе — это нишевая история, и, конечно же, здесь не будет массового туризма. Но, мне кажется, эта земля притягивает любителей приключений», — рассказала эксперт в области туризма и медиа Амалия Акопова во время прямого эфира на странице VK информационного агентства «Север-Пресс». Акопова также рассказала, что ямальский туроператор предложил создать реалити-шоу на выживание под названием «Выживалити-Ямалити». В рамках проекта будет сформирована команда участников, которые ранее не были знакомы друг с другом. Они будут выполнять различные задания, что позволит им не только проверить свои навыки выживания, но и узнать друг друга поближе. Ранее URA.RU сообщало, что окружному департаменту экономики поручили развивать туризм в регионе. Ранее этим занимался департамент молодежной политики ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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